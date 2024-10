Haz esta ruta misteriosa a 30 minutos de Jerez

Si te gusta el misterio, conocer la historia que esconde cada sitio que visitas y hacer rutas muy especiales, el próximo domingo 6 de octubre tienes una cita en Arcos de la Frontera. A 30 minutos en coche desde Jerez, podrás conocer los entresijos, leyendas e historias 'para no dormir' de este pueblo que inicia la Ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz.

'Arcos Misterioso' es una ruta nocturna sobre casas encantadas, leyendas y psicofonías organizada por Rutas Misteriosas, la primera red de rutas de misterio de España. Además de Arcos de la Frontera, Rutas Misteriosas recorre las calles de diferentes puntos de Andalucía y de toda España, concretamente en Cádiz podrás hacer las rutas de 'Algeciras Misteriosa', 'Cádiz Paranormal', 'El Puerto Misterioso', 'Jerez Paranormal', 'San Fernando Misterioso' y 'Sanlúcar Misteriosa'.

Esta nueva corriente de ocio se presenta con una breve historia de introducción. "Cerca de tu casa hay lugares donde están ocurriendo fenómenos paranormales. Acércate a ellos en esta impactante e innovadora experiencia por las calles de Arcos de la Frontera, en la que descubriremos juntos los episodios inexplicables reportados en la Basílica de Santa María, en el Convento de la Encarnación y en un domicilio particular de la calle Altozano".

Durante la ruta, también se revelará las últimas claves del caso de la Casa de las Muñecas, así como las apariciones de la dama de blanco del Castillo Ducal. Los asistentes viajarán por las diferentes leyendas que rodean el pueblo gaditano como 'El Fantasma del Nazareno' y mucho más. Una experiencia única que hará que conozcas la ciudad más en profundidad desde otro punto de vista totalmente diferente al histórico y cultural.

No es una ruta turística

Si es tu primera vez en Arcos de la Frontera y tu intención es conocer toda su historia desde un punto de vista artístico, geográfico o monumental, esta no es tu ruta. No es una ruta tirística porque a diferencia de las visitas para turistas, en esta actividad no se incluyen ese tipo de explicaciones ni se accede a monumentos. Sino que va mucho más allá, por lo que se recomienda haber visitado Arcos previamente.

Esta actividad, complementaria a la ruta de 'Cádiz Paranormal', tendrá una duración de 2 horas y un precio de 13 euros. Aunque es una actividad que puedes compartir en familia, no es recomendable para menores de 12 años. ¡Esta ruta incluye psicofonías reales! El punto de encuentro es la Plaza Modesto Gómez de Arcos de la Frontera (Cádiz) a las 21:00 horas. Podrás hacer la reserva a través de la web oficial de Rutas Misteriosas.