Este es el hotel de Rota donde descansó Sara Santaolalla antes de asistir a la V Gala Premios 8M 'Carmen Calvo'

Esta semana hasido un no para de actividades y actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y Rota no ha sido menos. En su programación destaca la celebración de la V Gala Premios 8M 'Carmen Calvo'. El evento se celebraba el sábado 7 de marzo, a las 19:00 horas, en el auditorio municipal ‘Alcalde Felipe Benítez’.

La iniciativa está impulsada por la Asociación Mujeres Feministas de Rota en colaboración con la Delegación municipal de Igualdad y tiene como finalidad reconocer la trayectoria, el compromiso y la contribución de mujeres y entidades que destacan en distintos ámbitos de la vida social, cultural y profesional. En esta edición son distinguidas Conchi Castellanos, Pepa Pardo, Liliane Dahlmann, la Asociación Afavi, Carmen Romero, Sarah Santaolalla y Gloria Muñoz.

El galardón que Sara Santaolalla recibió en Rota.

La analista política y tertuliana, Sara Santaolalla, natural de Salamanca, se trasladó a la villa de Rota para asistir a dicha gala donde recibió su correspondiente homenaje y distinción. Pese a la polémica que protagoniza con Vito Quiles por el acoso al que es sometida, la analista ha compartido unos instantes de paz en su perfil de redes sociales. Lo ha hecho desde el hotel en el que se aloja en Rota, el Hotel Duque de Nágera, mostrando unas vistas envidiables a la piscina del alojamiento y a la playa roteña. "Hoy me dan un premio en este lugar tan maravilloso". Con este texto y la ubicación de la población Santaolalla completaba la publicación.

Story subida por Sara Santaolalla desde Hotel Duque de Nágera, en Rota.

Hotel Duque de Nágera, en Rota

Este hotel de Rota de cuatro estrellas presume de ubicación. Emplazado en un antiguo baluarte, testigo de la llegada de pasadas civilizaciones como la fenicia, tartesia, romana y árabe a través del puerto de Rota. Se encuentra a un corto paseo del centro histórico y junto al puerto deportivo y frente a la playa roteña, como muestra Santaolalla en el vídeo, donde también se ve parte de la piscina al aire libre. Además, el Duque de Nágera cuenta entre sus instalaciones con sauna y gimnasio, una agradable terraza y un bonito jardín. En su interior alberga al afamado Restaurante El Embarcadero.

Las habitaciones del hotel son amplias y elegantes, todas poseen balcón. Cuenta con bufet desayuno y cena, alquiler de bicicletas, garaje privado y parking para coches eléctricos. Sin duda, la tertuliana y galardonada en la V Gala Premios 8M 'Carmen Calvo' se ha hecho eco de los mejor que ofrece el hotel: las maravillosas vistas de la Bahía de Cádiz.