Dos jereces, entre los 50 mejores vinos del mundo

El certamen Decanter World Wine Awards, de relevancia internacional, organizado por la publicación especializada del Reino Unido Decanter, analiza más de 15.000 etiquetas en una cata a ciegas que dura 28 días consecutivos, para elegir los mejores vinos del mundo. Los Premios Decanter han conseguido convertirse en sus 20 años de vida en uno de los más destacados del panorama vitivinícola mundial.

España ha recibido 1.844 menciones entre medallas y recomendaciones. De esta forma ha aglutinado la mayor cantidad de medallas de platino con un premio de 20 vinos. Francia ha sido el país más premiado —con doce galardones en el ránking 50 Best of Show y 3.521 medallas—, seguido en segunda posición por Italia —2.765 medallas y ocho vinos en Best of Show— y por Australia.

Los vinos de Jerez, Lustau 30 Years Old Vors Oloroso y Lustau 30 Years Old Vors Pedro Ximénez, de las Bodegas Lustau, están entre los 50 mejores del mundo. Es otro reconocimiento más de los muchos que cosecha Bodegas Lustau. En 2021 fue también protagonista en la entrega de premios de la prestigiosa International Wine Challenge a recibir dos importantísimos premios. Por un lado, Lustau Palo Cortado VORS recibió el premio Fortified Champion Manuel Lozano Trophy que le acredita como el mejor vino generoso del mundo 2021. Por otro lado, Sergio Martínez, enólogo de Lustau, recibió por quinto año consecutivo el título de Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo. Esta firma es la única bodega que elabora vinos en las tres ciudades del Marco: Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda.

Los vinos de España galardonados con ‘Best in Show’ en los Premios Decanter 2023

Estos son los vinos españoles que más han destacado en los premios Decanter 2023: