'Menta y Cacao', la tienda de regalos y decoración que debes visitar en el Jerez rural

En estas fechas tan señaladas, donde la Navidad invita a reunirse y a disfrutar de momentos muy especiales en familia, es muy importante sacar sonrisas. Y esto lo saben hacer muy bien en 'Menta y Cacao', la tienda de regalos y decoración de La Barca de la Florida que el pasado 5 de noviembre cumplió 19 años.

Un sitio de referencia en esta entidad local jerezana, en la que tanto locales como vecinos de los municipios de alrededores llegan para buscar un regalo exclusivo y muy original. En 'Menta y Cacao' encontrarás detalles únicos y especiales para todas las edades y género con el objetivo de marcar una diferencia con la competencia de los grandes comercios. "No es fácil y ya no solo por la competencia local o de la propia ciudad, sino también por la competencia online. Por eso también he apostado por innovar y me subo la carro abiendo una web online y moviendo el nombre de mi tienda por redes sociales, que está a la orden del día", señala Antonio Jesús Téllez, 'Tony', para los amigos, dueño del negocio.

"Con la misma ilusión que cuando abrimos por primera vez", Tony prepara cada colección con mucho cariño y dedicacción. En esta pequeña tienda podrás encontrar desde regalos para un bebé recién nacido o un adulto de 80 años. Obsequios especiales, memorables y en su mayoría, sostenibles. "Siempre intento que los productos que vendo dejen una huella positiva, por eso también puedes encontrar productos únicos como jabones naturales, tarjetas que se plantan, cerámica y complementos hechos a mano que no solo sorprenden, sino que también aportan un toque de respeto al medio ambiente".

Tazas de cerámica para esta Navidad de 'Menta y Cacaco'

Esta tienda de La Barca con este nombre tan particular, ya es conocida no solo dentro de Jerez, sino también fuera. "Algo curioso que noto es que cuando a mis clientes locales les llega familia de otros puntos de España, vienen a enseñarles la tienda como si fuese un icono turístico y algunos ya repiten cuando vuelven en verano o Navidad".

El jerezano y dueño de establecimiento desde hace 19 años consigue sacar sonrisas con cada regalo aportando su sello más personal. "Mi objetivo es hacer feliz a todo el que confía en mi negocio para hacer sus regalos y al que los recibe. 'Menta y Cacao' es mi proyecto de vida y en el que me dejó la piel por seguir hacia delante, además de ser mi trabajo con el que disfruto de cada minuto". Tony aclara que aunque ahora la tendencia es hacer compras a través de Internet, su parte preferida del negocio es tratar con el cliente. "Yo soy un tendero de los de antes y no hay mayor satisfacción que ver que un cliente se marcha contento y vuelve cada vez que le surge hacer un regalo".

Regalos para esta Navidad

En la tienda de Tony encontrarás todo tipo de regalos para sorprender en estas fechas tan señaladas. ¡Hasta el Elfo Travieso! Prepara una serie de locuras en casa y sorprende a los más pequeños de la casa con sus juegos.

'Menta y Cacao' se encuentra en la calle Mirador nº2, junto a la Oficina de Correos de La Barca de la Florida (Jerez de la Frontera). Su horario, de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Los sábados abre sus puertas de 10:00 a 13:30 horas.