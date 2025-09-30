La modelo Laura Sánchez disfruta de unos días de relax en una impresionante casa rural de Jerez

La modelo y actriz Laura Sánchez en la piscina de Villa Romanito, la espectacular casa rural de Jerez en la que ha estado recientemente

La modelo Laura Sánchez ha disfrutado recientemente de unos días de relax en compañía de unos amigos en una impresionante casa rural de Jerez de la Frontera.

La actriz onubense se ha alojado en un cortijo andaluz reformado hace escasas fechas con todo lujo de detalles.

Villa Romanito, que así es como se llama este alojamiento rural, está situado en pleno viñedo de la campiña jerezana a unos 6 kilómetros de la ciudad y camino de Mesas de Asta.

Vista aérea de la casa viña Romanito en la campiña de Jerez

El enclave, disponible en Airbnb, es el idóneo para pasar unos días de calma y desconectar en un entorno único.

Tiene capacidad para 10 huéspedes y está rodeado de 535 hectáreas de viñedos, olivares así como campos de trigo y girasol. "Este alojamiento combina la intimidad de un hogar de lujo con experiencias exclusivas al aire libre", destacan desde la compañía de alquiler vacacional.

El cortijo sobresale por su elegante salón con reposteros heráldicos, dormitorios bañados de luz natural, una cocina amplia perfecta para disfrutar en grupo y un cuarto de juegos.

En el exterior, la piscina, el jardín y el patio con barbacoa completan la experiencia, creando un oasis privado en plena campiña jerezana.

Laura Sánchez, en la cocina de la casa rural Villa Romanita de Jerez

Durante su escapada, Laura Sánchez aprovechó para pasear por las localidades cercanas y descubrir comercios y gastronomía local, "viviendo una experiencia única y auténtica que conecta con el entorno natural".

Para la modelo y actriz, como para muchos viajeros que eligen esta plataforma para sus alquileres vacacionales, se les ofrece "la comodidad y privacidad de un hogar, incluso cuando se está lejos de casa".

"Viajar con amigos o familia en este tipo de alojamientos permite disfrutar de la autonomía de tener tu propio espacio, haciendo que cada viaje se convierta en una experiencia personal y única", añaden desde la compañía.