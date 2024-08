El Museo Nacional del Prado promociona ‘La playa de Chipiona’

A día de hoy, Chipiona es conocida en el mundo entero. En parte, se agradece a una disciplina artística y a su artista más internacional, Rocío Jurado ‘La Más Grande’. Por supuesto, es incuestionable la gran trascendencia de esta población, donde ya a principios del siglo pasado se celebraban el gran evento ecuestre de las carreras de caballos en su playa de Regla.

Castigada por el catastrófico terremoto de Lisboa de 1755, Chipiona no dejó de atraer a visitantes y enamorados de su costa, entorno natural, su patrimonio, las fiestas y los vecinos y vecinas acogedoras. No es de extrañar, por tanto –aunque sí algo curioso- que esta localidad de la costa noroeste de Cádiz haya sido el escenario de auténticas obras de arte. Y no, es una hipérbole, ni una afirmación exagerada.

Federico Godoy Castro (Cádiz, 1869 - Sevilla, 1939) firma uno de los cuadros que ha colgado el grandioso Museo Nacional del Prado de Madrid en sus redes sociales: ‘En la playa del sanatorio de Santa Clara’, 1903. Un óleo sobre lienzo de 127 x 182,5 centímetros de dimensión.

Como así indica el título de esta obra, el protagonismo se atribuye a Santa Clara. Se trata, ni más ni menos que del primer sanatorio marítimo de España. Éste fue edificado en 1872 en la famosa playa de Regla, en Chipiona (Cádiz), bajo la dirección del doctor Tolosa Latour y del padre Lerchundi, para albergar a niños aquejados de enfermedades óseas. A mediados del siglo XX pasó a llamarse Sanatorio San Carlos y permaneció en uso hasta los años 90. Esa zona de la playa de Chipiona es conocida por sus aguas medicinales. Los antiguos chipioneros afirman que, justo en esa parte, hay un filón de yodo.

‘Playa del sanatorio de Santa Clara’ o ‘Playa de Chipiona’

Publicación del Museo del Prado sobre 'La playa del sanatorio de Santa Clara'. / @museoprado

Según recoge la descripción del cuadro en la web del museo madrileño: “Durante un largo periodo de la historia, las monjas ejercieron una suerte de maternidad prestada con los niños abandonados. Su papel de cuidadoras desinteresadas, privadas de una vida civil y consagradas a su vocación, conoció durante el siglo XIX una amplia iconografía, que las unía a hospicios y colegios, aunque también, en ocasiones, a la vida mística; pero con el cambio de siglo se las situó en escenarios ligeramente diversos

Godoy representa aquí con fiel realismo un baño de mar de los pupilos del sanatorio del doctor Manuel Tolosa Latour en Chipiona (Cádiz)”.

El sanatorio fue inaugurado en 1901 para albergar a siete chicos enfermos a cargo del Estado, la presencia de las monjas suplían la ausencia de las madres. Las religiosas desempeñaban por tanto una labor complementaria a la científica personificada en el doctor Tolosa Latour, que aplicó en los chicos sus teorías higienistas.

En 1903, fecha en que se pintó este cuadro, eran ya trece los niños que hospedaba el sanatorio. El Heraldo de Madrid afirmaba cómo esos niños habían "recibido la triste herencia de la escrófula, de la tuberculosis y del raquitismo […] necesitan ir allá a orillas del mar, a restablecerse, a curarse, a fortalecer sus piernecitas, que se doblan, a enderezar sus espaldas, que se arquean; a dilatar sus pechos, que se hunden".

Esta obra de arte, historia de Chipiona, fue donado por Manuel Tolosa Latour al Museo de Arte Moderno, 1904; Museo de Arte Moderno, 1904-1971; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2016, según se indica en museodelprado.es.