Pinar de Rota: un enclave de cuento y enorme valor ecológico que nació declarando la guerra a las dunas

Los pueblos costeros de la provincia de Cádiz poseen un encanto envidiable, así como otros atributos que los hacen irresistibles también en épocas durante las cuales las temperaturas descienden. Pasear por la playa en invierno es un auténtico placer (salvo días en los que arrecia el temporal). Pero, también resultan encantadores los maravillosos días en los que se pasea, se practica deporte o se contemplan algunas zonas verdes de estas poblaciones. Una de ellas es el opulento Pinar de Rota, una extensa zona donde el pino piñonero es la estrella predominante a lo largo de sus más de seis kilómetros de recorrido.

El curioso origen de este espacio se sitúa a principios del siglo XX cuando se plantó dentro del Parque Natural de la Almadraba. La idea del Pinar de Rota surgió con un claro objetivo: frenar el desplazamiento de las dunas y evitar la invasión de estas en los cultivos de tierra adentro. Para ello, se pusieron manos a la obra y sembraron multitud de semillas en este suelo roteño que, en la actualidad, se han convertido en el estético Pinar de Rota, un enclave natural de importante valor ecológico.

Pinar de Rota, en punta Candor.

Además, a día de hoy, supone también un gran espacio lúdico que aporta a la ciudad un lugar de esparcimiento para que los roteños disfruten de la naturaleza.Para recorrerlo y disfrutar de todo lo que aporta, resulta ideal comenzar desde la entrada al parque Virgen del Mar, en la recta final de la avenida Santiago Guillén Moreno, tras atravesar una pasarela de madera de unos 350 metros y pasar por el Hotel Playa de la Luz. Todo el sendero es muy cómodo de recorrer. En él se encuentran puntos con merenderos y papeleras, idóneos para descansar y realizar una parada de avituallamiento.

Flora y fauna del Pinar de Rota

Su importancia no sólo radica en la alternativa de ocio y tiempo libre en la que se ha convertido, sino también en su alto valor ecológico. en su flora predomina fundamentalmente el pino piñonero pero, también, otro tipo de vegetación como la retama blanca, el espino negro, el lentisco, etc. Y toda esa vegetación ha hecho que se cree el ecosistema ideal para que se refugien en el pinar una gran variedad de reptiles, aves e insectos.