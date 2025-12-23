El pueblo costero más bonito de España está en la provincia de Cádiz, según la revista Viajar: "Brilla con luz propia"

La belleza y la riqueza de Sanlúcar trasciende todas las fronteras. Sus numerosos y variados atributos son valorados por por estudios y medios nacionales e internacionales. En 2023, el medio británico The Telegraph elaboró un listado con los 20 pueblos más bonitos de España y en primer lugar se situó Sanlúcar de Barrameda, "el destino de vacaciones preferido sin excepción", decía, "por sus elegantes puertos, playas tranquilas, magníficos restaurantes de mariscos y edificios encalados adornados con buganvillas". Ese mismo año, la revista estadounidense US News & World Report publicó que este municipio gaditando era el destino favorito de los británicos para jubilarse.

A estos 'títulos' se han ido sumando otros muchos y, recientemente, Sanlúcar ha sido definido como el pueblo costero más bonito de España por la revista Viajar. "Se alza como una joya costera que brilla con luz propia frente al horizonte salvaje del Parque Nacional de Doñana". Esta localidad erigida en un enclave único en la desembocadura del río andaluz por excelencia y frente Parque Nacional de Doñana, acapara las miradas de todos. Viajar destaca queno se trata de uno de los muchos destinos de playa: "Es historia viva, es naturaleza desbordante y es, por encima de todo, una experiencia para los cinco sentidos".

La prestigiosa revista no sólo se basa en los méritos actuales de este municipio, pues considera que su ubicación entre el océano Atlántico y el río Guadalquivir le ha conferido durante siglos una importancia geográfica y comercial extraordinaria". A esto se añaden las vistas a las marismas de Doñana, el humedal más importante de Europa y uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Castillo de Santiago, en Sanlúcar. / Cádiz Turismo

Atractivos de la población costera más bonita de España