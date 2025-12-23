El pueblo costero más bonito de España está en la provincia de Cádiz, según la revista Viajar: "Brilla con luz propia"
La prestigiosa revista solo dedica alabanzas a esta maravillosa población de la zona noroeste
Raíces y Esencia, en Jerez: "Un sitio bueno donde comer comida buena, buena de verdad"
La belleza y la riqueza de Sanlúcar trasciende todas las fronteras. Sus numerosos y variados atributos son valorados por por estudios y medios nacionales e internacionales. En 2023, el medio británico The Telegraph elaboró un listado con los 20 pueblos más bonitos de España y en primer lugar se situó Sanlúcar de Barrameda, "el destino de vacaciones preferido sin excepción", decía, "por sus elegantes puertos, playas tranquilas, magníficos restaurantes de mariscos y edificios encalados adornados con buganvillas". Ese mismo año, la revista estadounidense US News & World Report publicó que este municipio gaditando era el destino favorito de los británicos para jubilarse.
A estos 'títulos' se han ido sumando otros muchos y, recientemente, Sanlúcar ha sido definido como el pueblo costero más bonito de España por la revista Viajar. "Se alza como una joya costera que brilla con luz propia frente al horizonte salvaje del Parque Nacional de Doñana". Esta localidad erigida en un enclave único en la desembocadura del río andaluz por excelencia y frente Parque Nacional de Doñana, acapara las miradas de todos. Viajar destaca queno se trata de uno de los muchos destinos de playa: "Es historia viva, es naturaleza desbordante y es, por encima de todo, una experiencia para los cinco sentidos".
La prestigiosa revista no sólo se basa en los méritos actuales de este municipio, pues considera que su ubicación entre el océano Atlántico y el río Guadalquivir le ha conferido durante siglos una importancia geográfica y comercial extraordinaria". A esto se añaden las vistas a las marismas de Doñana, el humedal más importante de Europa y uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Atractivos de la población costera más bonita de España
- Relevancia histórica. Cristóbal Colón partió desde Sanlúcar en su tercer viaje a América. Magallanes y Elcano iniciaron aquí la primera vuelta al mundo. Ha sido lugar de resdencia y veraneo de la alta sociedad. Un ejemplo de ello es el palacio de los duques de Medina Sidonia.
- Su arquitectura. El castillo de Santiago, las iglesias, como la de Nuestra Señora de la O o la Merced, un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, las casa palacio de los cargadores de India dibujan una población colmada de belleza y esplendoroso pasado.
- Gastronomía. Su vino Manzanilla riega cualquier buena comida, las famosas tortillitas de camarones, los langostino tigre con Denominación de Origen, los productos de su huerta y una cocina tradicional arraca ovaciones en todo el mundo.
También te puede interesar
Lo último
Postrimerías
Ignacio F. Garmendia
Zamiatin