Pizzerías de Rota donde saborear las mejores pizzas americanas, italianas y roteñas

En la actualidad, Rota es la población con mayor número de pizzerías por habitante que muchas capitales europeas. Esta es una de las consecuencias de albergar la Base Naval de Rota que atrajo a miles de estadounidenses hasta la villa, ansiosos por comer pizzas similares a las americanas.

Con el tiempo, nació la pizza roteña, fruto del cruce de la cocina italiana y estadounidense, que a día de hoy se ha convertido en emblema local: masa fina pero resistente, generosa cantidad de ingredientes y, atención, mayonesa Prima sobre el queso.

La importancia de la pizza en Rota es tal que celebran el VII Festival de la Pizza del 12 al 15 de marzo en el bulevar Bahía de Cádiz, un evento que se ha convertido en una seña de identidad que se quiere seguir defendiendo y consolidando en el tiempo.

A continuación te proponemos cinco pizzerías de Rota en las que disfrutar de las diferentes pizzas elaboradas en la villa con una característica en común: están deliciosas.