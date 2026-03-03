VII Festival de la Pizza de Rota: tres días de sabrosa diversión, convivencia y buena música

Rota explota todo su potencial gastronómico a golpe de eventos, festivales y rutas. Hace apenas unos días, anunciaron la I Ruta de Platos y Postres de Cuaresma, en la que participan un total de 23 bares, restaurantes, cafeterías, heladerías y pastelerías para dan a conocer el delicioso recetario popular. De forma paralela, Rota celebrara una nueva edición de una de las citas más esperadas en la localidad y en la provincia: el VII Festival de la Pizza, cita que cada año congrega a miles de personas y atrae a numerosos visitantes, consolidándose como uno de los grandes y singulares referentes gastronómicos en la provincia.

Este festival se celebrará del 12 al 15 de marzo en el bulevar Bahía de Cádiz, un espacio amplio y adecuado para el disfrute familiar. En esta edición participarán seis pizzerías con experiencia en anteriores convocatorias: Domino's Pizza - Rota, Sestogusto, Pulcinella (antigua La Palma), Pizzería Villa de Rota, Pizzería Gallego y Slice of New York, junto a las heladerías La Fábrica de Oli y Margarita La Fresca. Cuenta con el patrocinio de CashDiplo, Makro y Solera Motor, así como con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y la firme apuesta del Ayuntamiento y de los hosteleros participantes.

Chicho Santamaría, padrino de la edición 2026, presume de ADN hostelero y 49 años de experiencia en el sector, y augura una exitosa edición como las anteriores, “porque este festival cuenta con la actitud, cariño y entrega que requieren este tipo de iniciativas”. Chicho también subraya la singularidad de la pizza roteña, nacida al calor de la convivencia con la Base Naval estadounidense, y destacó cómo muchos visitantes la convierten en uno de los recuerdos imprescindibles que se llevan de la ciudad.

Programación VII Festival de la Pizza de Rota

La programación arrancará el jueves 12 con la inauguración oficial a las 20:00 horas a cargo del padrino, y contará esa misma noche con un espectáculo tributo a Manuel Carrasco, una propuesta pensada para todos los públicos.

Durante las tardes y noches del festival se sucederán actuaciones musicales, mientras que las mañanas del sábado y domingo estarán dedicadas especialmente al público infantil con animación y actividades específicas, que se suman a los talleres como 'Elabora tu propia pizza'.

Además, teniendo en cuenta la magnífica acogida del pasado año, en esta edición el Festival de la Pizza volverá a contar con catas maridaje con la participación de bodegas locales como La Pintora y El Gato y cerveza artesana —incluida una sesión con opciones sin gluten—. A todo esto se suma entre otros atractivos el tren turístico para conectar el recinto con distintos puntos de la localidad; así como la muestra de artesanas roteñas que se desarrollará en esos días en el bulevar.

Este festival representa una de las singularidades de Rota, estrechamente ligada a la convivencia histórica con la Base Naval estadounidense y a la pizza roteña; un evento que se ha convertido en una seña de identidad que se quiere seguir defendiendo y consolidando en el tiempo.