Esta playa próxima a Jerez poco tiene que envidiar a Tarifa

A todas luces, las playas de Tarifa se ha forjado un prestigio. La prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler se hace eco de la belleza y el encanto de estos parajes únicos en Tarifa. Su costa es famosa por sus vientos ideales para practicar kitesurf y por sus paradisíacas playas donde disfrutar de la tranquilidad que deja el mes de septiembre. Ir hasta allí es un lujo que muchos no se pueden permitir ya adentrados en la rutina diaria. Sin embargo, hay alternativas a menos distancia de Jerez que poco tienen que envidiarle.

A 34 kilómetros, en 28 minutos en coche se halla esta playa gaditana de Jerez. Es posible llegar allí en tren de Cercanías cuyos trayectos se divisan desde su arena. No es Tarifa, pero resulta casi tan ideal, ya que cuenta con un total d 3.900 metros de playa virgen no urbana con arena fina y dorada, que se extiende a lo largo de la margen izquierda de la CA-33. Cuenta con zona nudista, junto a Torregorda y en su recorrido encuentras coquetos chiringuitos y, cómo no, el Ventorrillo del Chato para darse el gusto.

Gracias a todas las características que reúne, se convierte en un paraje perfecto para ir también durante septiembre y los meses otoñales. Entonces resulta facilísimo aparcar, tanto el coche como la caravana. Sorprende la maravillosa estampa que se pinta con las cometas volando y los deportistas o amateurs de los deportes acuáticos -surf, paddle surf, windsurf, kitesurf…- y que requieren de viento y olas. Fácilmente, se puede confundir con una playa de Tarifa. Para quienes no sean amantes del deporte o busquen relajarse a pie de playa, sobre todo, en estas fechas, la tranquilidad reina en el recorrido de esta playa, de modo que es cómodo leer, jugar a las palas o con la arena y tomar café o un cóctel en sus chiringuitos.

Valor medioambiental

A lo largo de todo el sistema dunar hay varias pasarelas que llegan hasta la playa desde la zona de aparcamiento, de las cuales sólo tres son elevadas. Sin embargo, toda la duna aparece muy fragmentada por el paso de bañistas a través del sistema. Se han colocado tablestacados y captadores de mimbre en algunos sectores y en otros se ha añadido material de relleno para reconstruir la topografía dunar.