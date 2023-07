Ya puedes pasear por el parque de Rota dedicado The Beatles

La villa de Rota dedica su última el Verano Cultural esta última semana del mes de julio a la legendaria banda británica The Beatles. Para ello, a petición del Club de Fans de Los Beatles en Cádiz, se han organizado las III Jornadas dedicadas a The Beatles que comenzaron el lunes con la celebración del acto de rotulación del parque ubicado entre las avenidas 'Ecos del Rocío', de la Democracia y Alcalde Carlos González Camoyán con el nombre de Parque The Beatles.

El acto institucional al que estaba invitada toda la ciudadanía se completó con la interpretación de temas de los Beatles y con una zona de photocall. Aún queda una semana colmada de conciertos, exposiciones, visitas guiadas, mesas redondas y conferencias que convertirán a Rota en punto de encuentro y de atención para los amantes de la música de Los Beatles.

Programación

El martes 25 a las 20:30 horas se inaugura la exposición 'In my life, música y recuerdos', y a las 21:30 horas un concierto acústico de José Manuel Peña y Fran Pena.

El miércoles 26 las jornadas se centrarán a partir de las 21:00 h en una mesa redonda sobre ‘La grandeza del infravalorado Beatles for Sale’ a cargo de Ezequiel Rebollo

El jueves 27 se celebrará una conferencia de Enrique Sánchez sobre ‘Por un penique de fresas (la semilla española del disco que cambio a Los Beatles’.

El viernes 28 a las 20:30 horas le tocará el turno a la conferencia de Fernando Silva sobre ‘Die Not hat ein Ende!: Los Beatles, Hamburgo y el Star-Club’.

El sábado 29 a las 21:30 horas está previsto el concierto de la banda de Eleanor Rigby en la plaza Bartolomé Pérez.

El domingo 30, la visita guiada de la exposición y actuación de la Banda Municipal ‘Maestro Enrique Galán’, cerrarán estas jornadas.

Una vez más queda patente que Rota posee una tradición musical anglosajona acentuada dada la presencia de la base aeronaval norteamericana desde mediados del siglo pasado.