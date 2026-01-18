Así reaccionan al ver el impresionante mural de José Mercé, en Jerez: "Brutal, muy acertado, en su lugar de origen"

Mural de José Mercé para conmemorar los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, Cosa V.

En Jerez, "la llegada de los gitanos daría pie a una convivencia sin parangón, hasta dar con una identidad mixta que se refleja en el flamenco, la gastronomía, las fiestas y la personalidad de esta ciudad", afirma Gonzalo Núñez en El Debate. Este hecho ha sido determinante en Jerez donde los gitanos y gitanas han marcado profundamente el patrimonio cultural y social de la ciudad, y constituyen uno de sus pilares.

Es por esto que, para celebrar los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica en 1425, los artistas Samuel Martínez (Pol Tattoo) y Fran Castro (Cosa.V) han realizado sendos murales. Las obras de enormes dimensiones han causado furor entre los viandantes y las personas que se desplazan con el único ánimo de admirarlos.

Ambos se encuentran en dos edificios diferentes del barrio jerezano de San Benito. Fran Castro, conocido artísticamente como Cosa.V. ha realizado un mural cuyo protagonista es el cantaor gitano jerezano, José Mercé, con las ruedas de carro similares a la que componen la bandera del pueblo gitano. Éstas que simbolizan la libertad del pueblo gitano, repartido por todo el mundo.

En su perfil de redes sociales, "el artista agradece al cantaor y protagonista de su mural su legado, su voz y su inspiración y a la barriada del Polígono San Benito por su amabilidad, cercanía y generosidad durante todo el proceso".

El retraro de Mercé y su penetrante mirada en esas enormes dimensiones atrae a admiradores de diferentes puntos de España. "¡Vengo de Barcelona!", asegura un caballero que cruza la carretera para verlo. "Está precioso. Es una maravilla", afirma una vecina impresionada. "Qué alegría de tener esas manos", le manifiesta un vecino al autor, Cosa.V.

En algunos comentarios al vídeo con reacciones, los usuarios expresan su admiración y demanda que haga algo similar con otros grandes artistas como Camarón o Rocío Jurado. "Un grande ha pintado a otro grande. Sin palabras", "Deseando ver a José Marcé fotografiándose con su muro. Ayer pasé por ahí, lo vi y me quedé impresionada... B R U T A L. José Mercé en su lugar de origen, muy acertado el lugar".

Por su parte, el extraordinario mural de Pol Tattoo, versiona un cuadro de una familia gitana de Granada del pintor José María Rodríguez Acosta, 'Gitanos del Sacromonte', 1908, cosechando halagos por el proyecto. Dicho proyecto ha sido realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez, Sala Paúl Espacio Joven y Fundación Secretariado Gitano.

Estos espectaculares murales se suman a la ruta de los más de 2.000 metros lineales de arte mural ubicados en diferentes lugares de la ciudad y suponen una prueba más que corrobora la afirmación de Pepe Castaño: "Jerez constituye un ejemplo de inclusión que debe ser contado al mundo".