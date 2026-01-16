Una exclusiva casa palacio a la venta en el centro de Jerez: cinco plantas, 14 habitaciones y unas vistas panorámicas "excepcionales"

Se dice que la ciudad de Jerez era (y es) señorial y uno de los rasgos que aún conserva del apogeo de esa época son sus joyas arquitectónicas: auténticas casas palacio. En su mayoría, ubicadas en el corazón histórico de la ciudad. Unas se heredan generación tras generación. Otras han cambiado de manos, y algunas, como la que os presentamos se encuentran actualmente en venta, esperando nuevo propietario o propietaria.

El portal Idealista se encarga de buscar un novio a una casa palacio ubicada en pleno centro. "Magnífica casa palacio levantada a finales del siglo XIX. Situada en una de las zonas más emblemáticas y tradicionales del centro, a pocos pasos de sus plazas más representativas, los servicios principales, comercios locales, bodegas centenarias y los rincones culturales que conservan la esencia del Jerez más auténtico. Un entorno privilegiado, vivo y perfectamente comunicado, donde la historia y la vida diaria conviven en equilibrio", comienza en la descripción del inmueble.

Sin duda, cualquiera podría vivir relajado en alguno de los rincones de los más de 630 metros cuadrados construidos de esta vivienda palaciega, distribuidos en cinco plantas, articuladas en torno a un espectacular patio central coronado por una lumbrera de cristal que inunda toda la vivienda de luz natural. Su gran valor radica en que el edificio conserva su estructura original, mantiene paredes de piedra, altos techos y algunas estancias con vigas de madera.

Interior de una casa palacio en venta, ubicada en el centro de Jerez.

Los dos locales independientes de la planta baja de esta casa palacio están destinados a uso comercial, "lo que convierte esta propiedad en una oportunidad única tanto para uso residencial como para inversión", destaca el portal. Esta planta alberga, además, un dormitorio, un cuarto de baño, la cocina, el comedor situado en el impresionante patio central y varias estancias utilizadas como archivo o trastero, incluyendo una de ellas idónea para habilitar como bodega privada.

La primera planta dispone de siete amplios dormitorios y dos cuartos de baño, manteniendo la distribución clásica de las casas palacio de la época. En la segunda planta se encuentran cinco dormitorios adicionales, un cuarto de baño, zona de lavandería y una terraza con gran privacidad. La planta superior da acceso a otra terraza que rodea la magnífica lumbrera, así como a la torre, última planta del edificio, desde la que se disfrutan unas vistas panorámicas excepcionales de la ciudad.

Cualquiera se anima a vivir en una casa palacio, pero no está al alcance de todos, ya que, su precio asciende a 1.375.000 euros. Ese es el valor de "una propiedad única, repleta de historia, con gran potencial, tanto para uso familiar como para proyecto turístico o representativo, situada en una de las zonas más valoradas y con mayor demanda del centro histórico de Jerez".