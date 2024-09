Un recuerdo de Jerez: camisetas con mucho 'aje' en la calle Medina

Muchos son los que se llevan como recuerdo de su paso por la ciudad de Jerez una botella de Fino o un buen Palo Cortao. Sombreritos de 'coloraos' de Tío Pepe o un racimo de uvas como llavero. Pero los hay que se quieren llevar detalles más originales y 'aún más de nosotros'.

En la calle Medina número 59 se encuentra la reconocida firma de la tierra Gloria Vendimia, que creada en 2019 por dos jóvenes jerezanos, Amaro de la Calle y Álvaro Rodríguez, sigue revolucionando las redes seis años después con diseños a cada cuál más originales. 'No me enfado pero me da coraje', 'Papas aliñás', 'Malaje' o 'Me encanta Jeré' son las más vendidas.

Diseño de 'Papa aliñás' de Gloria Vendimia / @gloriavendimia / Instagram

Gloria Vendimia está en la calle Medina

Desde el pasado año 2022, estos jóvenes emprendedores deciden dar el salto y pasan de vender camisetas por Internet a montar una tienda física en pleno centro de la ciudad.

Estas dos mentes pensantes están constantemente buscando las mejores ideas para darle las mayores vueltas posibles y relacionarlas con un aspecto local de Jerez para sacar un diseño creativo que deje con la boca abierta a todos sus seguidores. Esa es su marca personal, el uso de la actualidad con el localismo jerezano y sobre todo, andaluz.

El Flaco, el nuevo diseño de la marca jerezana

Y como era de esperar, Gloria Vendimia saca un nuevo diseño con los colores más veraniegos del momento. Una diseño que ha sido idea de La Mami Tattoo, artista que anteriormente creó el diseño especial para el Día de Andalucía 2024, 'Orgullo Andalú'. Esta vez la idea consiste en 'El Flaco', una mezcla de una de las marcas más míticas de la infancia de los 2000 y el perro de 'Bandolero', una de las series más vistas por los jóvenes andaluces.

Tomasito y el himno de Gloria Vendimia

El inconfundible y artista jerezano, Tomás Moreno Romero, popularmente conocido como Tomasito, es uno de los colaboradores del himno creado para el V aniversario de la firma en el que 'el tarro' y el 'aje' no han podido faltar dentro de su composición.

Entre otros artistas del gremio, han participado Diego Pozo, la Banda del Ratón Dani Quiñones, Aryma, Paquito Salvaje, Maria Reina o los raperos Abocajarro. "Que nunca nos falte la Gloria Vendimia".