Rocío Jurado levanta pasiones en Chipiona: 12.342 fans y curiosos visitaron su museo en 2025

María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, conocida con el nombre artístico de Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006, a los 62 años. Sus hijos y el resto de la familia quedaron huérfanos y destrozados por la triste pérdida. Chipiona, pueblo natal de 'La Más Grande' continúa venerando de diferentes formas a su artista más universal.

Una forma de honrarla fue la fundación del Centro de Interpretación Rocío Jurado el 7 de julio de 2022. Pese al retraso de su inauguración, este espacio dedicado a la Jurado, ha resultado todo un éxito. En 2025, recibió a un total de 12.342 visitantes, consolidándose como un importante referente cultural y turístico de la localidad. Según los datos facilitados por la Delegación Municipal de Turismo, las entradas generales representaron 4.958, mientras que las de tarifa reducida sumaron 5.921 y las ofertas especiales y grupos contabilizaron 1.463 visitas. Todo esto prueba que 'La Más grande' sigue levantando pasiones dos décadas después de su muerte.

El mes de mayor afluencia fue marzo con 1.780 visitas, seguido de agosto con 1.639 visitantes y septiembre con 1.573. Le siguen los meses de julio con 1.202, octubre con 1.345, mayo con 1.016, junio con 954, abril con 929, noviembre con 612 y febrero con 601. Durante los meses de menor actividad, enero y diciembre, el museo registró 250 y 427 visitantes respectivamente, un comportamiento estacional habitual de estas fechas.

El centro expositivo se organiza en torno a varios espacios temáticos, lo que permite un viaje al corazón de la vida y obra de Rocío Jurado. A través de las distintas secciones y elementos que alojan la colección, se puede conocer cómo la hija de un humilde zapatero se convirtió en estrella en apenas unos años y cómo su prestigio fue creciendo con el paso del tiempo hasta llegar a lo más alto. Espacios recreados, vestidos, fotografías, objetos personales, premios, elementos multimedia y una sala auditorio son sólo algunos de los activos de la colección. El recorrido permite al visitante hacerse una idea de la magnitud alcanzada por una artista que, desde sus inicios, consiguió conquistar el mundo con su voz y con su arrolladora personalidad.

Entre las áreas temáticas se encuentra una ‘zona musical interactiva’ donde el visitante puede escuchar los grandes éxitos de Rocío a través de un sistema de sonido envolvente.

Tarifas

Las entradas pueden adquirirse online a través de la página www.rociojurado.es y en la misma taquilla del Centro de Interpretación ‘Rocío Jurado’. La de carácter general tiene un precio de 9 euros, pero los grupos de un mínimo de 10 personas pueden acceder por 7 euros y los menores de 14 años, pensionistas, usuarios del carnet joven y jubilados, siempre que acrediten tal condición, por 6 euros.

Horario de visitas

Las instalaciones permanecen abiertas para recibir visitas de martes a sábados, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.