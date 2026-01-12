Así luce la playa de Chipiona cuando "sufre los embates de los temporales durante el invierno" que los turistas no ven

Quienes tienen la suerte de vivir unos días de verano en Chipiona atesoran recuerdos para siempre en su corazón. Risas, baños eternos y atardeceres que, ojalá, fuesen infinitos... Las alternativas para que las vacaciones fueran inolvidables son diversas, pero la gran mayoría tienen como escenario las idílicas playas de Chipiona, muchas de las cuales presumen de bandera azul, de gran ambiente, de buenos chiringuitos, servicios y entorno urbano o paradisíaco. Sin embargo, este panorama onírico no se puede vivir los 365 días del año. De hecho, requiere mucho trabajo detrás para que los veranos cumplan las expectativas de los visitantes.

"El litoral chipionero sufre los embates de los temporales durante el invierno con las consecuencias de pérdidas de arena que cada año deben ser repuestas para asegurar la estancia en nuestras playas", explican desde el Ayuntamiento de Chipiona estos días. Es por ello, que las estampas en estos meses dista bastante de la del periodo estival. Con el fin de mitigar esta situación, cada año los chipioneros "requieren a las administraciones actuaciones en nuestro litoral cada año". "Ya está solicitado el Bypass que rellenará la gran cantidad de metros cúbicos en la Playa de la Cruz del Mar que es la que más lo sufre cada año. También se establecen trabajos de acumulación de áridos en otras playas para evitar que la dinámica del litoral las haga desaparecer", añaden fuentes municipales.

Chipiona.

Los turistas y los 'ciudadanos estacionales' de Chipiona, no han de temer por la situación de las playas este 2026, ya que, se están valorando estos daños y las previsiones ante las próximas borrascas habituales en los meses previos al periodo estival. De hecho, "ya se están coordinando los trabajos preventivos y de organización ante la temporada de playas 2026 y las obras y proyectos ya encauzados para ofrecer y mejorar los servicios que Chipiona en su temporada alta".

Trajín en la playa de Chipiona, mientras una señora toma el sol rodeada de gaviotas. / @imvtorres

El pasado mes de julio, Diario de Jerez se hizo eco precisamente de estos trabajos, más concretamente de una imagen captada entre la Cruz del Mar y el puerto chipionero, captada por el sevillano Iván Martínez Victori, @imvtorre. En ella se encontraban varios operarios trabajando con máquinas pesadas. Abastecían a la playa de arena. Numerosas gaviotas también adornaban la imagen y hacían compañía a la única señora que se encontraba en la playa con su hamaca y su sombrilla, ajena a todo el trajín, pese a tenerlo prácticamente encima.

La imagen posterior a esas labores corresponden a la de cada año en la playa de Chipiona, arena, sol y diversión.