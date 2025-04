Uno de los sitios donde cenar en Jerez y respirar el ambiente motero con más tranquilidad

Frente a Hipercor, en la avenida Voltaire, se encuentra uno de los sitios de moda para tapear "de categoría" en Jerez, La Mona. Y es que está situado en una zona clave, sobre todo para este fin de semana en la que miles y miles de personas visitarán Jerez para disfrutar del Gran Premio de España de Moto GP.

Si no quieres alejarte mucho del centro y del ambiente motero pero prefieres disfrutar de toda esta energía con tranquilidad, este es tu sitio. Además, cuenta con una amplia terraza desde la que podrás echarle un ojito a tu moto, si es que vienes a dos ruedas.

La Mona es un gastrobar que cada fin de semana sorprende a su clientela con sus especiales 'fuera de carta'. Y es que "lo que se bebe y se come en La Mona, en La Mona se queda". Y no te esperes menos porque si estás tratando de mantener la forma, no vas a poder resistirte a sus diferentes tipos de tartas de queso caseras a cada cual más explosiva.

La Mona tiene una carta bastante amplia y para todos los paladares. Eso sí, hay tres recetas que son sus 'premios de oro' para la gran mayoría de comensales. ¿Las más demandadas y características de este local de Jerez? Los crudos y marinados como el tartar de atún, el steack tartar y la tosta de atún rojo de almadraba con huevo de codorniz. Un atún de gran calidad que se corta y se marida en el momento.

Otro de los platos más demandados su risotto. Un plato muy particular que mezcla los sabores italianos con la presa a baja temperatura y queso payoyo. ¡Exquisito! Sin hablar de sus croquetas caseras de gambón y salsa kimchi.

Innovación en los 'fuera de carta'

Aunque La Mona tenga una gran variedad de 'tapitas por derecho' en su carta, los fogones de este local de Jerez juega con la imaginación y la innovación gastronómica cada fin de semana. Todos los viernes La Mona ofrece entre cinco y nueve platos novedosos que van cambiando de forma dinámica cada semana y son una parte clave de sus manjares.

En este gastrobar tiran siempre por los productos locales, como son por ejemplo los chicharrones. Con este producto han diseñado una ensaladilla muy especial, la ensaladilla de chicharrones y manteca 'colorá'. ¿Otra de sus estrellas fuera de carta? La ensaladilla de gamba con mayonesa kimchi, huevo frito y gamba de cristal con un toque picante.

"Los fuera de carta siempre suelen acabarse porque tienen mucho éxito. De hecho hay algunos que vamos manteniendo todas las semanas porque son muy demandados. Tanto es así que alguno que otro ya forman parte de nuestra carta fija".

Tartas caseras de todo tipo

Las meriendas en La Mona también son muy famosas. Y ya no solo por su café Lavazza, sus capuchinos de sabores y su té matcha, sino porque sus tartas caseras se llevan la palma. Una gran variedad de tartas de queso con sabores exclusivos decoran las tardes en este local donde los más golosos disfrutan de cada porción, que están de 'rechupete'. Tarta de pantera rosa, de lotus, de chocolate blanco y pistacho, de filipinos y las tradicionales tartas de zanahoria o carrot cake, tarta de la abuela con kinder bueno...

¡Y todas están disponibles para llevar! Por lo que si un día te apetece tomarte una buena porción de tarta de La Mona, solo tienes que ir a por ella.