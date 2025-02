Talento jerezano en Eurovisión: Este es el diseñador de Cuartillos que vistió a Melody

El talento jerezano traspasa fronteras. Y es que de eso no cabe duda cuando hablamos de una de las piezas creadas por el diseñador David Rodríguez, que ha sido el encargado de vestir como una auténtica 'diva flamenca' a la que será nuestra representante en uno de los festivales de la canción más importantes del mundo, Eurovisión, que cumple este año 2025 su 69ª edición.

El jerezano, nacido en la entidad local de Cuartillos, ha 'hecho magia' y ha sido capaz de llevar el mundo de la 'flamenca' a un espectáculo de referencia internacional dándole un toque arriesgado y con mucha personalidad. Un diseño que 'calcaba' la personalidad de la artista sevillana.

La ganadora del Benidorm Fest 2025 aterrizó en el escenario vestida con una bata de cola de tul cuajada de volantes, confeccionada con 5,60 metros de largo. Un diseño de dos piezas que iba acompañado por una chaqueta en vinilio y un sombrero cordobés. Ambas piezas, se sujetaban mediante un sistema de broches, lo que permitió a la artista deshacerse de las mismas a medida que avanzaba la canción.

"Las directrices que hemos seguido a la hora de crear el vestuario de Melody eran muy claras: ella quería hacer una 'Super Bowl flamenca', por lo que los volantes no podían faltar en absoluto. El diseño tenía que tener un toque oscuro mezclado con lo gótico y moderno, de ahí algunos detalles del vestuario como son la forma del escote y la elección del tejido. El hecho de aparecer en un columpio a varios metros de altura fue lo que nos llevó a crear esta bata de cola de más de cinco metros de largo, un elemento que ha despertado el interés y el asombro de muchísimas personas. Todo esto está estrechamente unido a como está diseñada la puesta en escena", explica a este medio el diseñador.

Todo un referente en el mundo Drag

David Rodríguez estudió Modelismo y Estilismo de Indumentaria y tras siete años en el mundo de la confección, se ha convertido en todo un referente en los diseños de vestimenta para el mundo Drag. "He vestido a diferentes participantes del programa Drag Race España desde la segunda temporada hasta la cuarta y también el All Stars, alguna de ellas son Jota Carajota, Samantha Ballentines, Drag Sethlas entre otras. También tuve la oportunidad de vestir a Supreme Deluxe que no es ni más ni menos que la presentadora del programa y al pequeño 'Drag, Peter Princesa Arcoiris' en Tierra de Talentos", comenta el jerezano.

Y es que su paso por el Benidorm Fest no es una novedad. Ya en 2022 durante la alfombra naranja del festival, David tuvo la oportunidad de confeccionar un diseño para una de las participantes de esa edición, Marta Sango, artista que se dio a conocer tras su paso por Operación Triunfo 2018.

Marta Sango vestida por David Rodríguez

El jerezano admite que una de esas personas que no se ponen una meta lejana para alcanzarla, sino que va cumpliendo pequeños objetivos con los que disfrutar del proceso de creación y de la experiencia de vivir nuevas experiencias. "Entre mis siguientes inquietudes tengo la meta de poder vestir a Inés Hernand, Ruth Lorenzo o a Pastora Soler. Sería un sueño para mí".