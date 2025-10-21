Es tiempo de plantar Narcisos, los disfrutará durante años

Con la estación de otoño plenamente asentada en nuestras vidas, pese a las elevadas temperaturas para la época del año en la que estamos, es tiempo de sembrar una de las plantas más populares y bellas de los jardines que lucirán sus encantos en prmavera: los Narcisos.

Los Narcisos son una bella planta bulbosa que florece todos los años con su espectacular colorido "gracias a sus luminosas flores amarillas, blancas o naranjas" señala en un comunicado iBulb, la organización que promueve la floricultura a nivel internacional, con un enfoque especial en los bulbos de flores.

¿Por qué elegir Narcisos para tu jardín?

No es casual que los Narcisos (Narcissus) sean tan populares entre los bulbos que florecen en primavera: necesitan poco mantenimiento, crecen sin dificultad prácticamente en cualquier jardín y apenas demandan cuidados.

Plántelos en otoño y disfrute durante años de una floración cada vez más profusa. Gracias a su versatilidad, quedan muy bien en arriates, céspedes, macetas y jardineras. Y una ventaja más: los ciervos y los conejos suelen respetar a los Narcisos.

Consejos de plantación para conseguir un resultado espectacular

Plante narcisos entre septiembre y noviembre, antes de la primera helada; necesitan un periodo frío para poder florecer en primavera. Elija un lugar soleado o con poca sombra, en un suelo con buen drenaje. Utilice macetas grandes o jardineras con orificios de drenaje y mezcle un poco de arena con el sustrato.

Plante los bulbos a una profundidad de dos o tres veces su altura, con la punta hacia arriba. Después de la floración, puede cortar las flores marchitas, pero deje las hojas hasta que amarilleen: así, el bulbo acumulará energía para el año siguiente.

Un Narciso color albaricoque

Aplicaciones creativas

Los narcisos se pueden usar de múltiples maneras: por ejemplo, esparza bulbos aleatoriamente por el césped y plántelos donde caigan para conseguir un acabado natural, silvestre (no siegue el césped hasta que las hojas hayan amarilleado).

En macetas, puede combinar distintos tipos de Narcisos para alargar el periodo de floración, o mezclarlos con otras flores primaverales como tulipanes (Tulipa) y jacintos de la uva (Muscari). Para el balcón, los narcisos compactos como los «Tête-à-Tête» son perfectos. Necesitan poco espacio y generan un espléndido ambiente primaveral.

Otras curiosidades acerca de los Narcisos

-Los narcisos simbolizan un nuevo comienzo y esperanza: justo lo que deseamos después de un largo invierno.

-Hay miles de variedades, desde los narcisos miniatura hasta los narcisos trompeta.

-Los narcisos se reproducen por sí solos, por eso, a menudo, cada año salen más.

-Hay narcisos con aromas deliciosos, sobre todo las variedades de flores más pequeñas, como el Narcissus jonquilla.

En esta página web especializada www.bulbosdeflor.com, los aficionados a la jardinería podrán consultar todo tipo de información relacionada con los bulbos de flor.