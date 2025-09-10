Tres rutas en Jerez que todo corredor debe probar (incluso si odias madrugar)

Con el final de las vacaciones, llega el momento de recuperar hábitos saludables. Muchos jerezanos aprovechan septiembre y octubre para volver a calzarse las zapatillas, ya sea con el objetivo de perder los kilos de más del verano o, simplemente, sentirse mejor física y mentalmente. Además, el intenso calor veraniego empieza a remitir, y los días se vuelven más suaves y agradables para entrenar al aire libre.

Es, sin duda, la mejor época para recuperar la rutina deportiva. La ciudad cuenta con espacios verdes y entornos naturales que son ideales para los más primerizos en el mundo del running. Entre ellos destacan tres lugares muy frecuentados por los corredores locales: el parque González Hontoria, el parque de Picadueñas y la laguna de Torrox.

El parque González Hontoria, un clásico para empezar

Situado junto a la avenida Álvaro Domecq, el parque González Hontoria es un icono de la ciudad. Conocido por acoger la Feria del Caballo, cuando las casetas desaparecen, se transforma en un espacio amplio y perfecto para el deporte.

Sus caminos asfaltados permiten correr con comodidad, sin necesidad de grandes desplazamientos. Este lugar es idóneo para quienes quieren empezar poco a poco, controlando las vueltas alrededor del parque para alcanzar distancias de entre 3 y 6 kilómetros. Además, su ubicación la convierte en una zona estupenda para aprovechar la hora de la comida o la tarde para escaparse a entrenar.

El parque González Hontoria es el más clásico para empezar a correr / M.G.

El parque de Picadueñas, un lugar más tranquilo

Más al oeste de la ciudad se esconde un espacio menos conocido pero no por ello menos bonito e interesante: el parque de Picadueñas. Con menos afluencia que González Hontoria, este pulmón verde ofrece un ambiente más sereno, ideal para quienes prefieren entrenar sin aglomeraciones.

El parque ofrece un recorrido cómodo, con algunos desniveles que permiten variar la intensidad del entrenamiento. Es ideal tanto para rodajes suaves como para sesiones con cambios de ritmo. El circuito principal tiene aproximadamente un kilómetro por vuelta, lo que facilita un progreso gradual.

Además, el parque cuenta con senderos y zonas con vegetación que ayudan a la experiencia runner, especialmente en las horas de menos calor.

Los senderos del parque de Picadueñas ofrecen una experiencia runner completa / M.G.

La laguna de Torrox, un circuito un poco más exigente

Cuando la motivación pide un escenario distinto, la laguna de Torrox es una alternativa estupenda. A tan solo unos minutos en coche del centro, este espacio natural ofrece un circuito de unos 4,5 kilómetros prácticamente en llano.

Es un lugar muy frecuentado por corredores que preparan carreras de 10K o medias maratones, ya que la distancia del circuito favorece el control del tiempo y ritmo sin complicaciones. La tranquilidad de este paraje hace que cada vuelta sea más llevadera. También, no es raro coincidir con ciclistas o viandantes, lo que la convierte en un punto de encuentro para los amantes del deporte al aire libre.

La laguna de Torrox es ideal para pasear o para prepararse una media maratón / M.G.

Tanto si quieres empezar desde cero como si te estás preparando para tu próxima carrera, Jerez ofrece a los corredores lugares ideales para entrenar. Solo falta dar el primer paso… ¿te animas a hacerlo?