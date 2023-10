De turismo en moto por Jerez y la provincia: "Es libertad"

Recorrer Jerez en moto, sus alrededores, rodar hasta la sierra, parar a comer en la venta de Puerto Gáliz o visitar algún monumento medieval como el Castillo de Gigonza es una gran suerte. Lo es, aunque con grandes dosis de valentía. “El simple hecho de subirse a una moto no tiene nada que ver con ir en coche. Respiras aire puro, vas a la sierra por la mañana y el olor es distinto al de mediodía o, si llueve, es especial”, describe Antonio Rosado a sus 80 años, presidente de la federación Unión de Motoclubes Jerezanos, consejero del Circuito de Jerez, miembro del Consejo Local del Motor y jurado del premio internacional que se entrega a personas relevantes en el mundo del motor. “Ya no he tenido tiempo para hacer más cosas”, bromea.

El octogenario considera que el turismo en moto y el mundo de las dos ruedas es para la gente que vive este mundo intensamente. “Es libertad”, pero una libertad controlada, dado que se debe ser más prudente “porque tu cuerpo está expuesto, y también tiene sus ventajas”. Salen en grupos de amigos que suelen verse los viernes en un local de Olivar de Rivero a partir de las 20:30 horas.

A la hora de organizar las salidas se acuerda previamente el recorrido, lo que ver, dónde… todo lo que se va a hacer y se pueden sumar aquellos que lo deseen. En algunas de estas salidas se realizan rutas de 300 o 400 kilómetros. Hay salidas de carretera, de turismo… Para Antonio cada una de las salidas tienen mucho mérito, así como la vida del club. “Todo lo que hacemos es porque queremos. Organizamos almuerzos, cenas, fiestas… no se exigen grandes responsabilidades, pero sí son actividades participativas en las que te puedes divertir”. A veces, incluso se unen miembros de otros clubes como los Sin Gasolina, Los Cerdos Ibéricos o Los Cherokee. Cualquier persona con moto puede formar parte de Moto Club jerezano. El perfil de las personas que forman parte de Moto Club Jerezano es de lo más variado. “En los diferentes clubes hay inscritos guardias civiles, policías, agentes locales... Unos tienen 80 años, otros 20, 40”.

En ocasiones van a destinos europeos donde son muy bien acogidos. Esto se debe a que durante el mundial de Jerez, chicos de los clubes jerezanos acogen a extranjeros para que lo tengan todo a mano. De modo que, cuando ellos van a sus países “es una locura cómo los reciben, ya sabes cómo somos los jerezanos”, ríe Antonio.

También organizan otro tipo de actividades como la exposición de motos clásicas que se hace en la actualidad en torno a la celebración de los mundiales en Jerez. Moto Club Jerezano es el que lo dirige, junto con otros clubes que participan en el montaje.

Jerez, ciudad del motor

No resulta descabellado afirmar que gracias a su pasión y a la de otros jerezanos como él Jerez es hoy conocida mundialmente por el Gran Premio de Motociclismo. Ellos constituyeron el germen de un gusanillo que fue en aumento. Fundaron Moto Club Jerezano en 1958, el club más antiguo de jerez y uno de los más longevos de España. Desde ese mismo año (salvo en 1978) hasta que se inauguró el Circuito de Jerez en 1985, este club celebraba las carreras, presume. Según Rosado, el primer circuito de carreras fue el de La Constancia, desde septiembre de 1958 hasta 1968. “Estuvimos corriendo diez años allí, eran circuitos urbanos, se hacían en la ciudad, en Jerez centro, no en circuitos fijos, ni a las afueras”. En el año sesenta y nueve del siglo pasado cambiaron el circuito urbano al Polígono de San Benito hasta 1972. Más tarde, se trasladó al Polígono El Portal del 73 al 81.

Recuerda que el ex alcalde Pedro Pacheco, una vez concluido el mundial de motociclismo, traía a los motoristas aquí y celebraban carreras. “Fue el preludio para que se construyera aquí el Circuito de Jerez”, actualmente denominado Ángel Nieto. “Entonces Pacheco dijo que iba a hacer el Circuito de Jerez y que no se corría más en circuitos urbanos. Todos nos miramos con sorpresa, y tanto que se hizo. El Moto Club Jerezano corrió la primera carrera en el Circuito en 1985 y se homologó la pista y el trazado. En la actualidad, la Federación Unión de Motoclubes jerezanos aglutina a 16 clubes de los aproximadamente 40 que hay en Jerez. Se encargan de adornar “un poco” el gran premio de Jerez.