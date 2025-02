Vive Jerez con Solera y Criaderas este sábado 1 de marzo: ruta turística y cata maridada

Vivir el puente de Andalucía en Jerez es todo un planazo. Y es que la ciudad ofrece diferentes actividades culturales y de ocio con las que poder tener la oportunidad de conocer su esencia al 100% y vivir estos días de una forma más especial.

Así lo han preparado los amigos de Soleras y Criaderas y el Tabanco El Pasaje, que organizan una nueva edición de sus rutas turísticas y catas maridadas en el centro de Jerez con las que poder sumergirse en la cultura y el patrimonio de la campiña jerezana con los vinos del Marco de Jerez como hilo conductor de toda la historia.

Del Jerez con 'más solera' al Jerez más contemporáneo

Durante esta visita, programada para el sábado 1 de marzo entre las 10:00 y las 13:00 horas, se recorrerán los diferentes enclaves del centro histórico de la ciudad pasando por sus diferentes orígenes durante toda la historia. 90 minutos a pie por la ciudad de Jerez en los que se descubrirán los orígenes de la ciudad musulmana, el Jerez medieval y la evolución de los vinos del Marco de Jerez.

Un paseo lleno de historia, anécdotas y curiosidades para entender mejor la ciudad y su contexto actual. Se conocerán los exteriores del Alcázar y la Catedral para contextualizar a cada uno de los asistentes sobre los orígenes de este rinconcito gaditano, entendiendo cómo se desarrolló la cultura vitivinícola de Jerez y cómo evoluciona hasta situar a la ciudad en un punto de referencia a nivel internacional.

En esta visita se dejará a un lado el Jerez más antiguo para llegar a la parte más moderna de la ciudad, llegando hasta la Plaza del Arenal y el conocido Gallo Azul.

Saboreando Jerez en el Tabanco El Pasaje

Como broche final, la jornada terminará con una cata maridada de cinco tipos de vinos de Jerez en uno de los rincones con más encanto de la ciudad, uno de sus originarios tabancos, el Tabanco El Pasaje que este año 2025 cumple 100 años. En esta cata se viajarán entre los aromas y sabores de cinco vinos del Marco de Jerez. Por un lado, un vino Fino, Oloroso y Pedro Ximénez de Bodegas El Maestro Sierra y por otro lado, un vino Amontillado y Palo Cortado de Cayetano del Pino.

Soleras y Criaderas durante una cata / Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, Plan de Recuperación. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España

Durante esta cata, que se maridará con cinco tipos de aperitivos diferentes, se descubrirán sus diferentes estilos y procesos de elaboración para conocer el maridaje perfecto con cada vino. Una cata participativa en la que se conocerá Jerez en toda su esencia.

"Me gusta que en cada visita y en cada cata las personas puedan sentir la ciudad de Jerez de una forma diferente, a través de su cultura y su gastronomía y que sea más que una visita turística, una experiencia inolvidable", apunta Aurora Muñoz, fundadora de Soleras y Criaderas. La jerezana, premiada recientemente con el IV Premio Pilar Plá Pechovierto al Emprendimiento, asegura que "Jerez tiene mucho por conocer. Me gusta que sean los propios locales los que se apunten a las visitas porque la gran mayoría desconoce muchos datos de la historia de su propia ciudad o no han asistido nunca a una cata en una bodega. Así se pone en valor todo lo que significa Jerez para el mundo".

Esta visita tiene un precio de 40 euros por persona y puedes reservar tu plaza en el 676 509 023 o a través de solerasycriaderas@gmail.com. El punto de encuentro para la visita será la Plaza del Arenal. Para reserva la plaza, es necesario realizar la inscripción y el pago previo.