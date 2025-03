Este conocido chiringuito de Chipiona abrirá sus puertas "muy pronto" a pesar del incendio que sufrió

La Manuela volverá a contagiarnos de buena vibra y ganas de verano. Así lo han anunciado en sus redes sociales oficiales tras el incendio sufrido el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, que le ha provocado importantes daños materiales causados por el vandalismo durante su cierre por temporada. La Manuela volverá próximamente como estaba previsto.

"Dentro de nada volverá Manuela a brillar. Gracias a tantas personas que me han ofrecido sus manos para trabajar de forma altruista, a profesionales jubilados que quieren venir a ayudar y a compañeros que me han llamado para preguntarme si necesitaba algo. No hay palabras", así lo ha expresado Manuel Martínez, su propietario.

Este chiringuito de Chipiona es un lugar emblemático que cada verano congrega a cientos de personas que disfrutan de la costa de Cádiz y de los platos que este rinconcito gastronómico ofrece cada temporada. "Pensaba incluso en no abrir pero tantas muestras de cariño me han echo reflexionar que Manuela no es mi negocio, es la casa de muchas personas, y es mi lugar de risas con todos ellos".

Es por esta razón que La Manuela anuncia su regreso próximamente para "volver a brillar". "Lo más importante es lo que tengo, vuestra amistad inquebrantable incluso con fuego. En nada volvemos de nuevo".