El 29 Festival de Jerez entre la expectación, la sorpresa y la transformación constante

El Festival de Jerez es un ente vivo que cada año alberga la promesa de suscitar sorpresa e ilusión, capacidad de transformación cuando salimos de sus espectáculos, de provocar esa emoción recóndita de la que el flamenco tiene un mapa de llegada con acceso directo, no siempre por el camino más corto y previsible. El público asiste al festival con la intención de volver a casa habiendo presenciado un momento estelar, un pellizco que lo haya dejado levitando. Siempre es así, las expectativas en nuestro festival son y deben seguir siendo altas, pero la realidad demuestra que es mejor vivir sin tantas expectativas y mirar las cosas como si fuera la primera vez, con lo difícil que esto resulta. Esta edición ha sido un poco ni frío ni calor, no ha contado con una alta presencia de espectáculos brillantes pero tampoco se han visto grandes decepciones. La sensación personal que me llevo es que donde menos se espera llega algo que engancha y remueve, por eso siempre hay que andar con la mirada abierta, libre de prejuicios y con la ilusión cargada, que no con la escopeta.

Esta 29 edición demuestra que lo más esperado no siempre alcanza las cotas imaginadas y, sobre todo, que lo menos esperado de repente sorprende para bien. Una vez más, me reafirmo en una idea fundamental, y es que este festival es, ante todo, un festival de artes escénicas cruzado por el flamenco y la danza española.

La Compañía Antonio Gades con 'CARMEN' en el Festival de Jerez 2025 / Manuel Aranda

En esta edición hemos podido ver menos espectáculos personales y una mayor presencia de compañías y ballets con un componente más historicista. Como espectadora me interesa más lo personal que lo coral, pero reconozco que he disfrutado muchísimo viendo la excelencia del ballet de Antonio Najarro o la compañía de Antonio Gades. Revisitar clásicos también puede resultar fascinante, no tan sorpresivo como algo creado a la vanguardia, pero igualmente estimulante si el trabajo está bien hecho, y en estos casos lo estaba. Incluso como colofón final, sorprendía para bien el Ballet Flamenco de Cádiz, con un trabajo muy bien planteado por parte de Pilar Ogalla y Andrés Peña. ¿Emocionan las compañías tanto como el proyecto personal de un artista? Quizás no. ¿Muestran un trabajo en muchos casos impecable? Rotundamente sí.

Imagen de 'Creaviva' de la Compañía Rafaela Carrasco en el Festival de Jerez 2025 / Manuel Aranda

Esta edición también ha sido la de los “artistas 360”, como diría Paquita Salas. Más que nunca me ha parecido ver a músicos que actúan, a bailarines que cantan, a guitarristas que interpretan, a bailaores que tocan. El ejemplo más vistoso puede ser Manuel Liñán, con un espectáculo cercano al formato musical donde todos los integrantes cantaron y bailaron, pero es que también hemos visto cantar a Rafaela Carrasco en Creaviva, a Lucía La Piñona en Lucía en vivo, a Gloria del Rosario en De tu mano, a Israel Galván en La edad de oro.

Imagen de Manuel Liñán & Compañia en el Festival de Jerez con su espectáculo 'Muerta de amor' / Vanesa Lobo

La 29 edición deja en la retina uno de los mejores espectáculos de Eva Yerbabuena en los últimos años —por fin la vemos en un espectro luminoso y disfrutón— y otra grandiosa propuesta de Manuel Liñán —ya fenómeno de masas—. Escenas de enorme belleza, como Rafaela Carrasco cantando sobre un micrófono que sobrevolaba la escena y creando una polifonía impresionante; el fandango de Jesús Corbacho mientras realiza la percusión en un cubo sobre la cabeza de Polina Sofía; el arranque cinematográfico y portentoso del espectáculo de Eduardo Guerrero; el principio y final de Tierra virgen, de Marco Flores; el cierre de Gloria del Rosario con unas sevillanas que tanto la definen; la maravillosa alegría bailada por la escuela bolera de Estela Alonso o la onírica voz, mitad flamenca mitad lírica, de Esperanza Garrido en el De vidas de Rocío Garrido.

Compañía Marco Flores con 'Tierra virgen' en el Festival de Jerez 2025 / Manuel Aranda

Otras de las conclusiones que saco de esta edición es que el festival debería animar a las entidades colaboradoras a potenciar nuevos premios en otras categorías, porque esa percusión de Pablo Martín Jones con Rafaela Carrasco, los sonidos de la contrabajista Gal Maestro con Mercedes de Córdoba o el chelo de Isidora O’Ryan con Marta Gálvez bien se merecen un reconocimiento; al igual que trabajos técnicos pero tan artísticos como el diseño de luces.

Sobre la incorporación del Centro Social Blas Infante a la nómina de espacios debido a la imposibilidad de usar los Museos de la Atalaya, dos cosas: bien por llevar el festival a otros espacios y sacar al festival de su centralismo (aunque no fuera esta la intención real); mal por presentar el teatro con una grieta del suelo al techo junto al escenario y con una presencia tan poco acogedora, sin tan siquiera anunciar el festival en el exterior del centro. Esto al final evidencia la falta de espacios escénicos, privados o públicos, con los que cuenta la ciudad.

Imágenes de la Compañía Mercedes de Córdoba en el Festival de Jerez 2025 / Manuel Aranda

La presencia gráfica del festival en la ciudad sigue siendo una tarea pendiente, anunciado en el Villamarta por unas banderolas que lucen diminutas en relación a la propia grandeza de la fachada y solo visible el cartel en las farolas de la calle Larga. ¿Es una utopía que las distintas partes implicadas pudieran trabajar en un plan integral para darle al festival el sitio que se merece? ¿Podría el Ayuntamiento ofrecer más y mejores soluciones en colaboración con el Festival?

Ya se han escuchado voces que vaticinan una gran celebración para el 30 aniversario, un número redondo que sin duda merecerá la pena festejar. Es un logro que un festival que empezó con mucho en contra (un sector importante no quería un festival con la danza española como protagonista, preferían el cante), se haya asentado y las voces críticas ya ni se recuerden. La sensación que tengo es que Jerez necesita creer de verdad en su festival, porque muchos aún no son conscientes de la suerte que tiene la ciudad de contar con un proyecto de tal envergadura, siendo a veces más reconocido por gente de fuera que de dentro. Mayor presencia en la ciudad, mayor apoyo institucional y del sector privado, mayor colaboración entre todas las partes encargadas de hacer realidad este festival y el mejor de los apoyos de todas las personas a las que este festival cada año nos toca y nos transforma. Sea por el flamenco libre y por el Festival de Jerez.