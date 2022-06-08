Consulta toda la programación de la 55 Fiesta de la Bulería de Jerez

55 FIESTA DE LA BULERÍA DE JEREZ Del 15 al 20 de agosto. DEDICADA AL BARRIO DE SANTIAGO.
Lunes 15 de agosto. Claustros de Santo Domingo. 21 horas
GALA DE JOVENES PROMESAS DEL FLAMENCO DE JEREZ. COMPAÑÍA JOVENES FLAMENCOS: JALEO
AITANA DE LOS REYES, EUGENIA JIMÉNEZ, RAQUEL RODRÍGUEZ, NEREA DOMÍNGUEZ, ANA GARCÍA BERROCAL, MANUEL JIMÉNEZ, ANDREA MARTÍN, ROCÍO LA CHAMAQUITA, CORAL DE LA MANUELA, ROCÍO CARRASCO, ANA MONEO, MOISÉS DE JESÚS, LUCÍA CARRETERO, baile / MANUEL MONGE, LUCIA ALIAÑO, cante / MARCOS DE SILVIA, guitarra
Músicos: MANUEL MONEO CARRASCO Y JUAN DE LA MARÍA, cante / JUAN MANUEL MONEO, guitarra / PERICO NAVARRO, percusión / NAIM REAL, palmas / Artista invitada: GEMA MONEO
MARÍA JOSÉ FRANCO, idea original, coreografía y dirección
Miércoles 17 de agosto. Alameda Vieja. 22 horas
FIESTA INAUGURAL DE LA FIESTA DE LA BULERÍA: TODA UNA VIDA
MARÍA VARGAS, ROMERITO DE JEREZ, ÁNGEL VARGAS / LA GENTE DE TÍO JUANE, cante / DOMINGO RUBICHI, ROMERITO DE JEREZ (HIJO), guitarra.
Jueves 18 de agosto. Alameda Vieja. 22 horas
FIESTA DE LA BULERÍA JOVEN. FERNANDO JIMÉNEZ: SANTIAGO. ALFA Y COMPÁS
FERNANDO JIMÉNEZ, baile / MANUEL DE LA NINA, ENRIQUE REMACHE, MANUEL MONEO / CARRASCO, JUAN DE LA MARÍA, CORAL DE LOS REYES, ANA DE LOS REYES, ESTEFANÍA ZARZANA, JUNQUERA, cante. / FERNANDO DEL MORAO, JAVIER IBÁÑEZ, guitarra. / ROCÍO MARÍN, MERCEDES PANTOJA, SARAY GARCÍA, baile. / MARKITO CARPIO Y ÁNGEL PEÑA “PIRULO”, palmas. / FELIPA DEL MORENO, LELA SOTO “SORDERA”, MALOKO SOTO, FERNANDO SOTO, JOSÉ GÁLVEZ, PEPE DEL MORAO, artistas invitados / JOSÉ VALENCIA, colaboración especial. FERNANDO JIMÉNEZ, dirección /
Viernes 19 de agosto. Alameda Vieja. 22 horas
MANUEL LIÑÁN: GALA “FLAMENCO FESTIVAL LONDRES” EN LA BULERÍA DE JEREZ
Artistas: MANUEL LIÑÁN, GEMA MONEO, ALFONSO LOSA, MIGUEL ÁNGEL HEREDIA, DOLORES LA AGUJETA, DAVID CARPIO, MIGUEL LAVI, FRANCISCO VINUESA
Sábado 20 de agosto. Alameda Vieja. 22 horas
ANTONIO EL PIPA: BULERÍA 55º25º
ANTONIO EL PIPA, MANUELA CARRASCO (hija), baile / REYES MARTÍN, MAY FERNÁNDEZ, CARMEN CANTAROTA, cante / JUAN JOSÉ ALBA, JAVIER IBÁÑEZ, guitarra / SAMUEL CORTÉS, violín / MARÍA LOMAS DE GOÑI, violonchelo / ANÉ CARRASCO, percusión / JUANA LA DEL PIPA, REMEDIOS AMAYA, LUÍS EL ZAMBO, VICENTE SOTO “SORDERA”, artistas invitados / Colaboración especial: ILDEFONSO DE LOS REYES “PELE DE NAVAJITA PLATEÁ” / JUAN JOSÉ ALBA, dirección musical / ANTONIO EL PIPA, coreografía y dirección.
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