El alma de la moda flamenca de Jerez encuentra su voz en un podcast

Ya se encuentran disponibles todos los capítulos del proyecto 'Moda Flamenca Podcast', cuyo objetivo es difundir la riqueza del flamenco y de la industria asociada a este sector a través de formatos digitales innovadores, alcanzando a una audiencia global y contribuyendo a mantener viva esta tradición cultural andaluza.

La Cámara de Comercio de Jerez a través de la subvención otorgada por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación Provincial, en el marco del programa DipuActiva, para la anualidad 2025, ha llevado a cabo el podcast ‘Moda Flamenca Podcast’, enmarcado dentro de las acciones destinadas a potenciar el tejido cultural, creativo y económico de la provincia.

'Moda Flamenca Podcast' se concibe como un espacio de encuentro y diálogo para diseñadores, artesanos, creadores de contenido y profesionales vinculados al sector de la moda flamenca, reforzando su proyección y visibilidad y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de esta industria estratégica en Andalucía.

Ana Belén Morillo, conductora del podcast.

El podcast consta de 11 capítulos y está conducido por Ana Belén Morillo, fundadora de la Pasarela Flamenca de Jerez. A lo largo de los distintos episodios se ha entrevistado a numerosas personalidades del mundo de la moda flamenca en la provincia, entre ellas Angelita Gómez, Amparo Maciá, Ana Manzano, Rocío Martín 'Degitana', Isabel y Rocío González Fuente (Flamenka), Alejandro Andana, José María Núñez (Jonubra) y J. L. Galán, entre otros muchos profesionales y referentes del sector.

Las entrevistas profundizan en aspectos clave como las raíces y los orígenes del traje de flamenca, su evolución y proyección nacional e internacional, así como en la importancia económica de la industria de la moda flamenca en Andalucía, un sector que mueve varios millones de euros y genera empleo y actividad económica en toda la comunidad autónoma.

Los episodios del podcast ya pueden verse y escucharse en los perfiles oficiales del proyecto bajo el nombre 'Moda Flamenca Podcast', disponibles en Spotify, iVoox, YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok, así como en la web de la Cámara de Comercio de Jerez de la Frontera.

En cuanto a su impacto en redes sociales, Instagram se ha consolidado como la plataforma con mayor alcance, superando las 138.000 visualizaciones de reels y contenidos del podcast y, alcanzando a más de 88.700 cuentas. Por su parte, en Facebook el proyecto suma más de 20.000 seguidores y acumula más de 26.000 reproducciones, reflejando el interés y la buena acogida de esta iniciativa entre el público.

Episodios 'Moda Flamenca Podcast'

Desde la Cámara de Comercio de Jerez se subraya la importancia de iniciativas que conectan tradición y modernidad, fomentando la difusión del patrimonio cultural y creativo de Jerez.