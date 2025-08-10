La bailaora jerezana Salomé Ramírez triunfa en el Festival del Cante de Las Minas

La jerezana Salomé Ramírez Almagro ha conquistado con su baile la 64ª edición del Festival Internacional de Cante de Las Minas de la Unión, en el que ha logrado el trofeo 'Desplante'. La bailaora jerezana, acompañada de Alejandro Moreno a la guitarra, Manu Soto al cante y Gabriel 'De la Tomasa' y José Luis Hernández a las palmas, se ha impuesto en la final de la categoría de baile al también gaditano, en este caso de La Línea de la Concepción, José María Viñas Coca, ganador del segundo premio dotado con 2.000 euros.

Un reconocimiento que motiva a Salomé Ramírez a afrontar con más ilusión aún su primer espectáculo en solitario, que estrenará en noviembre en el Teatro Real, además de continuar formando parte de la gira de Yerai Cortés. "Solo quiero bailar mucho y poder regalar mi arte a todo el mundo", ha dicho.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha felicitado a la bailaora por su triunfo a través de su perfil en la red X, en el que ha escrito "Jerez se hace fuerte en el Festival de las Minas, uno de los más prestigiosos del flamenco"

El máximo triunfador del Festival de las Minas de este año ha sido el cantaor Gregorio Moya, de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), que se ha alzado en la madrugada de este domingo con la 'Lámpara Minera'. El cantaor, acompañado de su guitarrista Paco Cortés, ha conquistado el jurado y al público del festival, en el que ha acumulado hasta cuatro premios: por su interpretación de mariana (dotado con 2.000 euros), malagueña (3.000 euros), cartageneras (3.000 euros) y el primer premio de mineras (6.000 €), además de la propia 'Lámpara Minera', el máximo galardón, cuyo premio, además del trofeo, se cifra en 15.000 euros.

"Quiero defender el premio allí donde vaya y estar a la altura", ha dicho emocionado tras interpretar la minera por segunda vez, ya como ganador en la categoría de cante, dedicando este triunfo a algunos de los seres queridos, como su padre, que ha perdido en estos últimos años.

Respecto al resto de finalistas en la categoría de cante, José Plantón Heredia 'José del Calli', de Córdoba, se ha llevado el 'Premio de Murcianas y otros cantes mineros' por su levantica, y Francisco Javier Heredia Hernández 'Francisco Heredia' (Jaén) ha ganado el 'Premio de Tarantas'.

En cuanto al primer premio al instrumentista flamenco, dotado con el trofeo 'Filón' y 6.000 euros, ha sido para el joven José Carlos Esteban-Hanza Fernández, de Almería. Con tan solo 20 años, este pianista ha demostrado que lleva el flamenco en la sangre. Sobrino de 'Tomatito', ha acudido a la final con parte de su familia: Cristóbal Santiago y Antonio Torres 'Pescaito' al cante y Moisés Santiago a la percusión.

Tras proclamarse ganador, ha dicho que el galardón le motiva a seguir estudiando y continuar defendiendo su talento sobre el escenario.

En segunda posición (2.000 euros) ha quedado la flauta de la extremeña Ostalinda Suárez con su taranta cartagenera y flautasía flamenca.

Por otra parte, el 'Bordón Minero', el máximo galardón al toque, ha quedado desierto en esta edición. El único finalista en esta categoría, el barcelonés Toni Abellán Sánchez, se ha llevado el segundo premio (2.000 euros).

Asimismo, el Premio Especial del Jurado, dotado con una cantidad de 1.000 euros al mejor artista de acompañamiento, ha sido para el guitarrista Paco Cortés, acompañante del nuevo titular de la 'Lámpara Minera'.

El nuevo premio de guitarra 'Mariano Conde', dotado con una guitarra flamenca de la prestigiosa marca de lutier, ha sido para el joven Samuel del Río Carmona 'Samuel de Encarni', natural de Cádiz.