Kiko Peña: "Este es el primer disco en el que tengo verdadera conciencia"

Once años han pasado desde que Kiko Peña grabara con 14 años su primer disco. Aquella voz flamenca hizo que Miguel Poveda le produjera un álbum en el que el joven artista sevillano derrochaba talento y ansia cantaora.

Ahora, el artista astigitano regresa, a sus 26 años, con 'Sueños', un trabajo musical que refleja el alma de un cantante con inquietudes, y con la madurez que le ha dado la vida en todo este tiempo. "La música es un camino con el que enriquecemos nuestra vida”; señala Kiko Peña. "Empecé a cantar flamenco cuando era niño porque era la tradición familiar que había en mi casa. Me eduqué con ella, pero conforme pasaron los años fui teniendo nuevas curiosidades, inquietudes musicales que me han hecho reflejar en ‘Sueños' todo mi sentir”.

Con 12 años, Kiko Peña comenzó a subirse a numerosos escenarios de teatros nacionales e internacionales (Liceo, Carnegie Hall de Nueva York, Teatro Real, Wizink Center, Maestranza) acompañando a figuras top de la música y el baile como Rocío Molina.

En su nuevo disco han colaborado artistas como Pancho Céspedes, Chino de Málaga, Daniel Casares, y Miguel Poveda entre otros, con éste último incluso forman un dueto musical. "Poder llevar a mi terreno flamenco, temas de Pancho, que luego han sido arreglados por músicos con una gran sensibilidad, ha sido fantástico. Sobre todo hemos disfrutado y aprendido, porque estar rodeado de personas que ya tienen una carrera hecha, es muy enriquecedor. Yo estoy saliendo del cascarón, es el primer disco del que tengo conciencia de verdad de lo que es hacer un álbum”.

En 'Sueños', Kiko Peña desgrana el amor a su tierra, Andalucía, el desamor e incluso temas actuales como la sensibilización con el medio ambiente. "Las inquietudes musicales también te llevan a tener la mente abierta. No todo es sota, caballo y rey. El flamenco te da una base musical que es primordial porque cuando uno canta flamenco, se refleja su propia personalidad. Me gusta salirme del área convencional, aunque el flamenco siempre va conmigo”.

Grabado íntegramente en DomiStudios, con Domingo Serralbo como productor principal y masterizado en Estados Unidos por Alexis Psaroudakis, el álbum nace del corazón del astigitano. Será en el Teatro Municipal de Écija el lugar en el que presentará su nuevo trabajo el próximo 5 de marzo. "Estoy nervioso porque me quiero ver ya ensayando con todos. Estamos trabajando todos los músicos, habrá colaboraciones preciosas y hay muchas ganas. Es mi pueblo, encima me están diciendo que ya se están vendiendo muchas entradas (risas). Eso me hace muy feliz”.

Con 18 años, Kiko Peña fue finalista del reconocido Concurso Nacional del Cante de las Minas. Fue becado por la prestigiosa Fundación Cristina Heeren para seguir desarrollando sus estudios como músico, dominando diversos instrumentos como la guitarra, el bajo o la percusión. Utensilios musicales por los que siente devoción, aunque confiesa que "también descanso un poco. Pienso en la música cada día, me puedo pegar cinco o seis horas en el estudio, pero siempre hay que pegarse un descanso. Para desconectar me gusta echar alguna partida de pádel con mis amigos y pasear a mi perro”.