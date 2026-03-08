La familia de Niño Jero publica 'Sentimiento de dos vacilones', grabado y producido por su hijo Luis de Perikín

La familia de Niño Jero ha decidido lanzar un single inédito del maestro: 'Sentimiento de dos vacilones', una composición cuyo origen se remonta al proceso creativo desarrollado entre 1988 y 1989, según cuenta su hijo mayor, el guitarrista Manuel Jero, quien compartió con él todo su proceso creativo y que ahora ve la luz con una producción definitiva, profundamente respetuosa con su esencia.

La decisión nace desde lo íntimo. “Hemos querido, entre todos los hermanos, regalar al público algo que nadie espera, algo que lo mantenga siempre vivo”, explica Luis de Perikín, productor del single.

La historia del tema comienza en la calle Nueva de Jerez de la Frontera, donde el maestro componía falsetas 'por arriba' en sus noches de bohemia. Aquellas piezas sueltas fueron tomando forma y finalmente se consolidó como uno de los momentos más especiales cuando tocaba algunas falsetas en sus directos.

En 1991, Periquín Niño Jero publica el disco 'Pasa de Moda' bajo el sello Senador, donde no incluye ningún tema instrumental dentro del repertorio. Sin embargo, este lanzamiento supone una nueva lectura y culminación artística de una obra guitarristica que había quedado como asignatura pendiente en el tiempo, ya que en su único disco decidió cantar.

En los años 2021-2022, el productor José María Pelayo junto a la familia impulsó la grabación de un disco de guitarra a Niño Jero en los Estudios La Bodega. El proyecto no pudo concluirse, pero sembró la semilla de lo que hoy se materializa en este single, con los músicos Manuel Reina (batería), Juan Parrilla (flauta), Manolo Nieto (bajo), Luis de Perikín (percusiones), Juan Grande y Manuel de Cantarote (palmas) y la producción de su hijo Luis de Perikín. La mezcla ha sido realizada por Chico Gatica en el estudio Santa María, y el máster por Mario (Kadizfornia), quien destaca el respeto y la identidad sonora del proyecto.

Mario, responsable del máster, ha compartido un testimonio revelador: “Numerosos guitarristas de Jerez que han pasado por su estudio coinciden en señalar a Niño Jero como uno de los precursores más transgresores de su generación. Un artista que modernizó la guitarra flamenca de Jerez sin perder jamás su sello propio, su soniquete y su identidad.”

Esa capacidad para innovar sin romper con la tradición es la que hoy sigue viva en nuevas generaciones de guitarristas, que encuentran en sus falsetas una escuela y una referencia.

La familia ha querido que la producción respire el espíritu del rock andaluz flamenco de los años 70 y 80, una época que marcó profundamente al maestro. Niño Jero vivió intensamente aquellos años, compartiendo música y escenarios con artistas y formaciones como Lole y Manuel, Triana y la familia Montoya, entre otros.

Ese ambiente musical, cargado de libertad creativa, fusión y búsqueda sonora dejó una huella profunda en su manera de entender la guitarra. Por eso, esta nueva grabación mantiene la bulería como eje central, pero con ese matiz andaluz y setentero que conecta el flamenco con la psicodelia y la libertad expresiva de aquella generación.

“Mi padre era muy especial, muy flamenco, liberal y muy hippie”, recuerdan sus hijos. Y esa mezcla de raíz y apertura es precisamente lo que define el carácter del single. Un guitarrista transgresor que modernizó Jerez y que por desgracia, nunca pudo escuchar el resultado final de esta grabación inédita que ya ve la luz.

La portada del single cuenta con una fotografía cedida por Ana Palma, gran profesional en el mundo de la fotografía flamenca y amiga de Niño Jero. La fotografía ha sido elegida por su carga simbólica y sensibilidad estética. El diseño final ha sido realizado por Belén Morales, aportando una mirada actual que dialoga con la memoria artística del maestro.

El lanzamiento, previsto para el 10 de marzo, coincide con el aniversario de su fallecimiento y se convierte en un homenaje íntimo de sus hijos Luis, Manuel, Nono, Dolores y Manuela hacia su padre y hacia el público que nunca dejó de escucharlo.