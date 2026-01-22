El tiempo en Jerez
Lluvias y fuertes rachas de viento de hasta 40 km/h
FIONA
FIONA / Adrián Fatou

Innova Flamenca en la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe 2026, en imágenes

El evento sirve para dar visibilidad a la moda contemporánea de inspiración flamenca, con una mirada sostenible y vanguardista.

Han desfilado las creaciones de los diseñadores Fiona Ferrer (FFL), La Parrala, Flamenka e Iván Campaña.

Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026: programación y horarios de los desfiles

Jerez, 22 de enero 2026 - 09:00

IVÁN CAMPAÑA
1/10 IVÁN CAMPAÑA / Adrián Fatou
FIONA
2/10 FIONA / Adrián Fatou
FLAMENKA
3/10 FLAMENKA / Adrián Fatou
FIONA
4/10 FIONA / Adrián Fatou
FLAMENKA
5/10 FLAMENKA / Adrián Fatou
IVÁN CAMPAÑA
6/10 IVÁN CAMPAÑA / Adrián Fatou
FIONA
7/10 FIONA / Adrián Fatou
IVÁN CAMPAÑA
8/10 IVÁN CAMPAÑA / Adrián Fatou
FIONA
9/10 FIONA / Adrián Fatou
FIONA
10/10 FIONA / Adrián Fatou

También te puede interesar

Lo último

stats