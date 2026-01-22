Ir al contenido
El tiempo en Jerez
Lluvias y fuertes rachas de viento de hasta 40 km/h
FIONA
/
Adrián Fatou
Innova Flamenca en la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe 2026, en imágenes
El evento sirve para dar visibilidad a la moda contemporánea de inspiración flamenca, con una mirada sostenible y vanguardista.
Han desfilado las creaciones de los diseñadores Fiona Ferrer (FFL), La Parrala, Flamenka e Iván Campaña.
Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026: programación y horarios de los desfiles
1/10
IVÁN CAMPAÑA
/
Adrián Fatou
2/10
FIONA
/
Adrián Fatou
3/10
FLAMENKA
/
Adrián Fatou
4/10
FIONA
/
Adrián Fatou
5/10
FLAMENKA
/
Adrián Fatou
6/10
IVÁN CAMPAÑA
/
Adrián Fatou
7/10
FIONA
/
Adrián Fatou
8/10
IVÁN CAMPAÑA
/
Adrián Fatou
9/10
FIONA
/
Adrián Fatou
10/10
FIONA
/
Adrián Fatou
