Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026: programación y horarios de los desfiles

La Pasarela Flamenca Jerez es un referente y lanzadera para la promoción de la moda flamenca, dando visibilidad a diseñadores emergentes y consagrados. En un marco incomparable donde se fusionarán desde los más puristas a la vanguardia más rompedora.

En esta edición, más de 70 diseñadores recorrerán la pasarela en el corazón de González Byass, en una experiencia 360º, como exponente de la moda flamenca manteniendo su firme compromiso con el talento joven, consolidándose como la única plataforma que alberga dos certámenes de jóvenes diseñadores: uno de ámbito andaluz y otro centrado en la provincia de Cádiz, patrocinado por la Diputación de Cádiz, que ofrecerán una oportunidad única a 20 nuevas promesas.

El esperado desfile 'Mujeres con Solera' volverá a tener un lugar destacado en la programación. Pensado para mujeres a partir de 45 años, se ha convertido en uno de los momentos más emocionantes de la pasarela por su capacidad para reivindicar la elegancia, la experiencia y la diversidad de cuerpos y edades.

Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez, destacaba en la presentación de la edición de 2026 la gran apuesta por la innovación: “Estamos increíblemente ilusionados con el nuevo Espacio Innova Flamenca, una plataforma ilusionante que amplía la pasarela y que nace para dar voz a las creaciones emergentes a través de colecciones cápsula, conferencias y desfiles centrados en la innovación, la vanguardia y la sostenibilidad. Este espacio no solo enriquece nuestra programación, sino que nos permite extender el evento una tarde más, consolidando a Jerez como capital de la moda flamenca”.

El nuevo Espacio Innova Flamenca se inaugurará este miércoles 21 de enero con los desfiles de FFL - Fiona Ferrer, Iván Campaña, Flamenka y La Parrala, proponiendo colecciones cápsula con lecturas contemporáneas del traje de flamenca, guiños urbanos y una mirada muy actual al patronaje y los tejidos.

Innova Flamenca, que arrancará hoy con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Adamuz, es una actividad previa a la Pasarela y en señal de respeto por el luto declarado a nivel nacional, el evento se desarrollará con medidas concretas de protocolo y comunicación. La organización lamenta profundamente el trágico accidente ferroviario y transmite su más sentido pésame a las familias de las víctimas, así como su solidaridad y apoyo a las personas heridas y a sus seres queridos.

Además, la pasarela contará de nuevo con una jornada dedicada a las escuelas de baile, en la que participarán la Escuela de Flamenco María José Franco, la Escuela de Flamenco Chiqui de Jerez, la Escuela de Flamenco Patricia Ibáñez, el Centro de Flamenco Jerez y la Escuela de Baile María José Jaén.

La madrina de 2026 es Jessica Bueno, tomando el relevo de Fiona Ferrer, que seguirá vinculada al proyecto con una colaboración muy especial. La presentación del cartel, una obra de Estudio Creativo La Caja Baja que homenajea lo artesanal, la imaginación y el eterno diálogo entre pasado y modernidad

Jueves 22

12:30 horas: INAUGURACIÓN

17:00 horas: DAVID RODRÍGUEZ

18:00 horas: SONIA MACÍAS – MÓNICA MÉNDEZ

19:00 horas: INMACULADA GONZÁLEZ

20:00 horas: KAHYRA

21:00 horas: FLAMENKA – ENTREGA DE PREMIOS 'ALMA FLAMENCA'

Viernes 23

12:00 horas: CERTAMEN VOLANTES DE CÁDIZ (ADRIÁN MARÍN)

17:00 horas: CARMEN ESPEJO – PACO MIRANDA

18:00 horas: MAR CAAMAÑO – SARA CRESPILLO

19:00 horas: PILAR VILLAR

20:00 horas: ROCÍO LAMA

21:00 horas: LA PARRALA

Sábado 24

11:00 horas: CERTAMEN NOVELES DISEÑADORES (DISEÑOS DE ALBA ZAMBRANO PROJECT)

12:30 horas: ELE.O

13:30 horas: ÁNGELES FERNÁNDEZ – MICAELA VILLA

16:00 horas: GLORIA COCA – ACADEMIA ISABEL CAZORLA

17:00 horas: PECA

18:00 horas: ROCÍO MARTÍN 'DEGITANA'

19:00 horas: J.L. GALÁN

20:00 horas: ROCÍO SEGOVIA

21:00 horas: ALEJANDRO ANDANA – NURIA CHAPARRO

Domingo 25

11:00 horas: 'MUJERES CON SOLERA' (DISEÑOS DE ALEJANDRO ANDANA y SONIA MACIAS)

12:00 horas: HERMANDAD DEL ROCÍO DE JEREZ (DESFILE BENÉFICO)

FLAMENKA

SONIA MACIAS

INMACULADA GONZÁLEZ

ROCÍO MARTÍN

ÁNGELES ÁLVAREZ

ROSSADO´S ATELIER

13:30 horas: MANCOMUNIDAD CAMPO DE GIBRALTAR

ALEJANDRO ANDANA

CIAGOCO

GLORIA COCA

ÁNGEL BARRERA

ROCÍO SEGOVIA

GEMA VALERO

RAFAEL LEVEQUE

JUAN SAAVEDRA

16:00 horas: LA FARAONA – FLAMENCA CON ENCANTO

17:00 horas: DELIA NÚÑEZ 'FLAMENCA PÖL NÚÑEZ'

18:00 horas: AYUNTAMIENTO DE UTRERA

CONSO DELGADO

ALEJANDRO POSTIGO

DFLAMENCA

AÑIL DESIGN

BELÉN ANGULO

19:00 horas: MERCHE CAPARRÓS – ÁNGELES ISA – ARANTXA AGUILERA

20:00 horas: MÁLAGA DE MODA

JOSÉ MARTÍNEZ COSTURA

ADA GUTIÉRREZ

TRICOTÁ

ROCIO MONTSERRAT

Actuaciones Lunares y compás domingo 25

11:00 horas: CENTRO DE BAILE JEREZ

12:00 horas: ESCUELA DE FLAMENCO PATRICIA IBÁÑEZ

13:00 horas: ESCUELA DE BAILE MARÍA JOSÉ FRANCO

16:00 horas: ESCUELA DE FLAMENCO CHIQUI DE JEREZ

18:00 horas: ESCUELA DE BAILE MARÍA JOSÉ JAÉN