Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026: programación y horarios de los desfiles
Más de 70 diseñadores desfilarán por González Byass en la decimonovena edición, del jueves 22 al domingo 25 de enero
Raquel Revuelta, Fernando Jiménez e Israel Fernández, Premios Alma Flamenca de la Pasarela Flamenca Tío Pepe 2026
La Pasarela Flamenca Jerez es un referente y lanzadera para la promoción de la moda flamenca, dando visibilidad a diseñadores emergentes y consagrados. En un marco incomparable donde se fusionarán desde los más puristas a la vanguardia más rompedora.
En esta edición, más de 70 diseñadores recorrerán la pasarela en el corazón de González Byass, en una experiencia 360º, como exponente de la moda flamenca manteniendo su firme compromiso con el talento joven, consolidándose como la única plataforma que alberga dos certámenes de jóvenes diseñadores: uno de ámbito andaluz y otro centrado en la provincia de Cádiz, patrocinado por la Diputación de Cádiz, que ofrecerán una oportunidad única a 20 nuevas promesas.
El esperado desfile 'Mujeres con Solera' volverá a tener un lugar destacado en la programación. Pensado para mujeres a partir de 45 años, se ha convertido en uno de los momentos más emocionantes de la pasarela por su capacidad para reivindicar la elegancia, la experiencia y la diversidad de cuerpos y edades.
Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez, destacaba en la presentación de la edición de 2026 la gran apuesta por la innovación: “Estamos increíblemente ilusionados con el nuevo Espacio Innova Flamenca, una plataforma ilusionante que amplía la pasarela y que nace para dar voz a las creaciones emergentes a través de colecciones cápsula, conferencias y desfiles centrados en la innovación, la vanguardia y la sostenibilidad. Este espacio no solo enriquece nuestra programación, sino que nos permite extender el evento una tarde más, consolidando a Jerez como capital de la moda flamenca”.
El nuevo Espacio Innova Flamenca se inaugurará este miércoles 21 de enero con los desfiles de FFL - Fiona Ferrer, Iván Campaña, Flamenka y La Parrala, proponiendo colecciones cápsula con lecturas contemporáneas del traje de flamenca, guiños urbanos y una mirada muy actual al patronaje y los tejidos.
Innova Flamenca, que arrancará hoy con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Adamuz, es una actividad previa a la Pasarela y en señal de respeto por el luto declarado a nivel nacional, el evento se desarrollará con medidas concretas de protocolo y comunicación. La organización lamenta profundamente el trágico accidente ferroviario y transmite su más sentido pésame a las familias de las víctimas, así como su solidaridad y apoyo a las personas heridas y a sus seres queridos.
Además, la pasarela contará de nuevo con una jornada dedicada a las escuelas de baile, en la que participarán la Escuela de Flamenco María José Franco, la Escuela de Flamenco Chiqui de Jerez, la Escuela de Flamenco Patricia Ibáñez, el Centro de Flamenco Jerez y la Escuela de Baile María José Jaén.
La madrina de 2026 es Jessica Bueno, tomando el relevo de Fiona Ferrer, que seguirá vinculada al proyecto con una colaboración muy especial. La presentación del cartel, una obra de Estudio Creativo La Caja Baja que homenajea lo artesanal, la imaginación y el eterno diálogo entre pasado y modernidad
Jueves 22
- 12:30 horas: INAUGURACIÓN
- 17:00 horas: DAVID RODRÍGUEZ
- 18:00 horas: SONIA MACÍAS – MÓNICA MÉNDEZ
- 19:00 horas: INMACULADA GONZÁLEZ
- 20:00 horas: KAHYRA
- 21:00 horas: FLAMENKA – ENTREGA DE PREMIOS 'ALMA FLAMENCA'
Viernes 23
- 12:00 horas: CERTAMEN VOLANTES DE CÁDIZ (ADRIÁN MARÍN)
- 17:00 horas: CARMEN ESPEJO – PACO MIRANDA
- 18:00 horas: MAR CAAMAÑO – SARA CRESPILLO
- 19:00 horas: PILAR VILLAR
- 20:00 horas: ROCÍO LAMA
- 21:00 horas: LA PARRALA
Sábado 24
- 11:00 horas: CERTAMEN NOVELES DISEÑADORES (DISEÑOS DE ALBA ZAMBRANO PROJECT)
- 12:30 horas: ELE.O
- 13:30 horas: ÁNGELES FERNÁNDEZ – MICAELA VILLA
- 16:00 horas: GLORIA COCA – ACADEMIA ISABEL CAZORLA
- 17:00 horas: PECA
- 18:00 horas: ROCÍO MARTÍN 'DEGITANA'
- 19:00 horas: J.L. GALÁN
- 20:00 horas: ROCÍO SEGOVIA
- 21:00 horas: ALEJANDRO ANDANA – NURIA CHAPARRO
Domingo 25
- 11:00 horas: 'MUJERES CON SOLERA' (DISEÑOS DE ALEJANDRO ANDANA y SONIA MACIAS)
- 12:00 horas: HERMANDAD DEL ROCÍO DE JEREZ (DESFILE BENÉFICO)
- FLAMENKA
- SONIA MACIAS
- INMACULADA GONZÁLEZ
- ROCÍO MARTÍN
- ÁNGELES ÁLVAREZ
- ROSSADO´S ATELIER
- 13:30 horas: MANCOMUNIDAD CAMPO DE GIBRALTAR
- ALEJANDRO ANDANA
- CIAGOCO
- GLORIA COCA
- ÁNGEL BARRERA
- ROCÍO SEGOVIA
- GEMA VALERO
- RAFAEL LEVEQUE
- JUAN SAAVEDRA
- 16:00 horas: LA FARAONA – FLAMENCA CON ENCANTO
- 17:00 horas: DELIA NÚÑEZ 'FLAMENCA PÖL NÚÑEZ'
- 18:00 horas: AYUNTAMIENTO DE UTRERA
- CONSO DELGADO
- ALEJANDRO POSTIGO
- DFLAMENCA
- AÑIL DESIGN
- BELÉN ANGULO
- 19:00 horas: MERCHE CAPARRÓS – ÁNGELES ISA – ARANTXA AGUILERA
- 20:00 horas: MÁLAGA DE MODA
- JOSÉ MARTÍNEZ COSTURA
- ADA GUTIÉRREZ
- TRICOTÁ
- ROCIO MONTSERRAT
Actuaciones Lunares y compás domingo 25
- 11:00 horas: CENTRO DE BAILE JEREZ
- 12:00 horas: ESCUELA DE FLAMENCO PATRICIA IBÁÑEZ
- 13:00 horas: ESCUELA DE BAILE MARÍA JOSÉ FRANCO
- 16:00 horas: ESCUELA DE FLAMENCO CHIQUI DE JEREZ
- 18:00 horas: ESCUELA DE BAILE MARÍA JOSÉ JAÉN
INNOVA FLAMENCA
Es el nuevo espacio creativo de la Pasarela Flamenca Jerez, dedicado a la moda contemporánea de inspiración flamenca, la sostenibilidad, la innovación y la tecnología aplicada al diseño. Un punto de encuentro para desfiles, conferencias y propuestas vanguardistas que se celebra en un espacio independiente, dentro de las Bodegas Tío Pepe, en la sala de degustación de La Gran Bodega.
Miércoles 21
- 20:30 FFL FIONA FERRER – IVAN CAMPAÑA – FLAMENKA – LA PARRALA
Viernes 23
- 12:00 CONFERENCIA: 'La piel como material del futuro'. Javier Gallego (Movex) sobre sostenibilidad e innovación
- 13:00 DESFILE DE MODA SOSTENIBLE alumnos/as IES Pablo Picasso
