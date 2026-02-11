Melchora Ortega y Macarena de Jerez, en el Ateneo de Jerez
La Sección de Flamenco del Ateneo de Jerez, como preámbulo del XXX Festival de Jerez, celebra su habitual ciclo de flamenco, en esta ocasión denominado ‘Maestras del Cante’ y este miércoles, en la primera entrega, ha contado con Melchora Ortega, que ofreció una conferencia muy personal junto a la bailaora Angelita Gómez. Este jueves tiene lugar la segunda entrega del ciclo con Macarena de Jerez, que estará presentada por Juan Garrido, a partir de las las 19:30 horas en la sede de calle San Cristóbal, 8 con entrada libre hasta completar aforo.
