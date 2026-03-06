Presentado el cartel del LIII Pregón Flamenco de Los Cernícalos

La Peña Flamenca Los Cernícalos ha presentado este viernes el cartel del LIII Pregón Flamenco de la Peña Flamenca Los Cernícalos, en un acto celebrado en la emblemática Bodega Cayetano del Pino, que reunió a artistas del mundo del flamenco y a destacadas personalidades de la vida social y cultural de Jerez.

El encuentro contó con la intervención de Fulgencio Meseguer, en representación de la bodega anfitriona; Jesús Atienza, presidente de la Peña Flamenca Los Cernícalos; Alfonso Martín-Bejarano, pregonero de esta edición; Francisco Zurita, en representación del Ayuntamiento de Jerez; y los artistas Malena Soto y Niño de la Fragua, integrantes del cartel del próximo evento. Asimismo, estuvieron presentes César Díaz, hermano mayor de la Hermandad de la Yedra; y Francisco Espinar, en representación de la Unión de Hermandades.

Durante su intervención, Jesús Atienza subrayó el Pregón Flamenco de la Peña, que tendrá lugar el 21 de mrzo, como un referente cultural de la ciudad, destacando su relevancia como espacio de difusión y defensa del flamenco y de la vida cofrade en Jerez. Por su parte, Francisco Zurita puso en valor la aportación histórica de Los Cernícalos al patrimonio flamenco jerezano, mientras que los artistas participantes expresaron el honor que supone formar parte de un acto tan arraigado y querido, especialmente por el vínculo afectivo que mantienen con la entidad.

Alfonso Martín-Bejarano, pregonero de esta edición, expresó su agradecimiento a la peña por confiar en él para esta responsabilidad, resaltando su profunda estima por el flamenco, por la institución de Los Cernícalos y por el mundo cofrade. El cartel anunciador, obra de la socia de la Peña y diseñadora Pilar Crespo, fue igualmente motivo de elogio entre los asistentes.

Cartel del Pregón Flamenco de Los Cernícalos.

Con más de medio siglo de historia, la Peña Flamenca Los Cernícalos continúa desarrollando una programación estable, diversa y comprometida con la preservación del flamenco tradicional y la promoción de las nuevas generaciones, consolidándose como una de las instituciones más activas y respetadas del panorama cultural jerezano.