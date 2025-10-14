La Peña Flamenca Los Cernícalos inaugura su nueva sede de la Plaza de Silos

Casi dos años después de que la mítica sede de la calle Sancho Vizcaíno cerrase sus puertas y acabase con una historia de 45 años, la Peña Flamenca Los Cernícalos, la más antigua de la provincia y tercera de España, inauguró a mediodía de ayer su nuevo local.

El espacio, situado en la Plaza Silos número 16, fue cedido en noviembre de 2024 por bodegas Cayetano del Pino y desde entonces ha sufrido una amplia remodelación. Aunque el estreno oficial para los socios fue el pasado viernes, con una edición especial de las Noches de la Plazuela dedicada al desaparecido Antonio Benítez Manosalbas y con la actuación de JoaquínGrilo, la sede acogió ayer la inauguración al público que contó con el delegado de Cultura, Francisco Zurita y el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio y su presidente Jesús Atienza.

Algunos de los artistas que acudieron a la inauguración.

No faltaron artistas como María José Santiago, Luis Moneo, Ana María López, María José Franco, Juan Manuel Moneo, Juan Zarzuela, Manuel de la Fragua y Niño de la Fragua. También asistieron otras peñas de la ciudad y una representación de la Federación Local de Peñas Flamencas.