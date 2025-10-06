La coordinación en torno a la farmacia será clave para blindar la equidad

La farmacia andaluza vive un momento de inflexión para reivindicar su rol como actor clave en el sistema sanitario. Así se puso de manifiesto durante la mesa ‘Farmacia andaluza: aportando valor’, moderada por Cristina Valdivieso, periodista de Diario de Sevilla, y con tres voces que cubren el triángulo del modelo: Eutimio Tercero, subdirector de Farmacia del SAS; Macarena Gómez, directora farmacéutica y de Calidad en Bidafarma; y Ernesto Cervilla, consejero y vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF).

El primer consenso del coloquio, celebrado con la colaboración de Bidafarma, llegó por la adherencia terapéutica. “Sólo alrededor del 35% de los pacientes usa correctamente su tratamiento”, recordó Cervilla. Cada pauta mal tomada erosiona los resultados de salud, desperdicia gasto público y frustra a profesionales y pacientes. En una comunidad envejecida y con alta polimedicación, la capilaridad y accesibilidad de la red —3.870 farmacias en Andalucía— convierten a la oficina de farmacia en el lugar idóneo para explicar para qué sirve un fármaco, cómo se toma y qué expectativas realistas hay que tener. “La farmacia es también un vector de humanización; probablemente el establecimiento sanitario que más tiempo continuo pasa con el paciente”, subrayó.

Desde la distribución cooperativa, Macarena Gómez defendió una visión de farmacia como activo sanitario y social, capaz de descongestionar la Atención Primaria (AP) mediante seguimiento farmacoterapéutico y proyectos de prevención. Citó TeleDerma (detección precoz de lesiones cutáneas), programas de uso correcto de inhaladores en patologías respiratorias, iniciativas para mayores o la detección de enfermedad periodontal vinculada a diabetes. Y reivindicó un logro nacido en pandemia y hoy consolidado: la dispensación colaborativa, que acerca medicamentos hospitalarios a la farmacia comunitaria, evitando desplazamientos innecesarios. “La logística la asume la cooperativa; se aprovecha una red que coloca al paciente a menos de 250 metros de una farmacia en gran parte del territorio”, apuntó.

Sistema interoperable y bidireccional

La Administración sanitaria prepara, además, un salto cualitativo en la coordinación clínica. “Trabajamos en un sistema interoperable y bidireccional de comunicación entre el farmacéutico comunitario y el médico prescriptor, con mensajes tipificados y campo abierto para observaciones”, avanzó Eutimio Tercero. El objetivo es desburocratizar y aumentar la seguridad del paciente, con alertas automáticas de interacciones, duplicidades o errores de posología. En paralelo, el SPD (Sistema Personalizado de Dosificación) se afianza como herramienta de adherencia y seguridad, con unas 2.000 farmacias acreditadas y presencia en residencias.

La equidad territorial centró otro bloque clave. “Una farmacia rural debe recibir el mismo servicio que una urbana”, defendió Gómez. En este sentido, Cervilla subrayó que “la rural es una farmacia heroica; en pueblos de 800 o 1.500 habitantes, con guardias 24/7 y dificultades para cubrir vacaciones, a menudo es el único recurso sanitario local”. El modelo cooperativo permite mantener rutas inviables económicamente, fijar población y proteger a los mayores.

Gasto y sostenibilidad

Respecto a la sostenibilidad del sistema farmacéutico, Tercero apuntó que el gasto en prestación farmacéutica en Andalucía ronda los 2.674 millones de euros, que ascienden a 2.788 millones incluyendo nutrición enteral y dietas, con una tendencia al alza en los últimos años. Los hipoglucemiantes y los antitrombóticos explican buena parte del incremento (+209 y +112 millones interanuales, respectivamente). En ese contexto, la adenda SAS–CACOF, reajustada tras observaciones de Competencia, “está contribuyendo a la sostenibilidad y es de agradecer”, dijo el subdirector de Farmacia del SAS.

El cierre dejó deberes y compromisos de futuro. Cervilla reivindicó la cooperación con Salud e Igualdad en programas frente a la soledad no deseada: “El paciente es el centro y la humanización no es negociable”. La gestión del desabastecimiento y la atención farmacéutica domiciliaria también fueron temas de debate.