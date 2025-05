La enfermería de Atención Primaria busca reforzar su rol en el sistema

En pleno proceso de reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, el colectivo de enfermería de Atención Primaria reclama que se reconozca legalmente su capacidad de prescripción como parte de un modelo asistencial más eficiente y coordinado. Desde la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (Asanec), insisten en que la reforma debe contemplar “el desarrollo real de las competencias enfermeras”, especialmente en el ámbito comunitario, donde estas profesionales desempeñan un papel clave en el abordaje de la cronicidad, la prevención y el cuidado integral. Así lo ha explicado María Dolores Ruiz Fernández, presidenta de esta sociedad científica, que celebrará este mes en Cádiz un congreso internacional.

Ruiz considera que esta reforma es una oportunidad para modernizar una norma “muy obsoleta” que no responde a las necesidades actuales del sistema sanitario ni a la formación y responsabilidades que ya tienen asignadas las enfermeras. “Las competencias de prescripción están recogidas en los planes de estudio de Enfermería. Se forma a las profesionales para ello, pero la ley sigue impidiendo cerrar procesos clínicos que ellas mismas lideran”, afirma.

Un ejemplo claro lo ilustra Ruiz con una situación cotidiana: una enfermera que atiende a un paciente crónico con una herida infectada en domicilio no puede indicar un tratamiento antibiótico, pese a conocer el caso en profundidad. Debe derivarlo al centro de salud para que otro profesional, que probablemente no ha seguido la evolución del paciente, prescriba el fármaco. “Eso genera demoras, sobrecarga del sistema y malestar para el paciente. La enfermera está preparada para tomar esa decisión, pero no se le permite”, denuncia Ruiz.

El Ministerio de Sanidad ha avanzado en la elaboración de protocolos que reconocen ciertos escenarios de actuación para la prescripción enfermera, pero el colectivo pide que se reconozca legalmente su rol como “profesional finalista” en determinados procesos. “No se trata de invadir competencias ni de diagnosticar enfermedades. Se trata de cuidar, y en ese cuidado hay veces que hay que prescribir”, matiza.

Por otro lado, la creciente demanda asistencial, impulsada por el envejecimiento poblacional y el aumento de patologías crónicas complejas, ha puesto contra las cuerdas a un nivel asistencial históricamente infradotado, tanto en recursos humanos como materiales. “La atención primaria ha sido la gran olvidada durante años. Y lo sigue siendo”, asegura Ruiz.

A ello se suma, según esta experta, un sesgo biomédico creciente que ha desdibujado el enfoque comunitario y preventivo que debería caracterizar este nivel asistencial. “Hoy por hoy, P primaria no está orientada a la promoción de la salud. Se ha centrado en una asistencia rápida, médica y centrada en el hospital”, afirma.

Desde el ámbito de la enfermería comunitaria se plantea un cambio de perspectiva, con más trabajo intersectorial, más coordinación sociosanitaria, más protagonismo de los ayuntamientos, la educación y las asociaciones de pacientes. “La salud no es solo cosa de sanidad, sino de todas las políticas”, reivindica Ruiz.

También preocupan cuestiones como la estabilidad laboral y la continuidad asistencial. “Un eje clave de la atención primaria es la longitudinalidad de los cuidados. Que una persona tenga un profesional de referencia, con quien construye una relación de confianza. Esa continuidad mejora la salud más que muchos medicamentos”, apunta Ruiz.

En este contexto, el papel de la enfermería aparece como una vía necesaria para aliviar la carga del sistema, reforzar la capacidad resolutiva en los centros de salud y recuperar el enfoque preventivo. Pero para ello, concluyen desde Asanec, es necesario dotar a estas profesionales del reconocimiento y las herramientas necesarias.