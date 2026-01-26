Expertos abordan actualizaciones clave para blindar los calendarios

El 19 Symposium de Pediatría y Vacunas, organizado por el Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay, se clausuró este viernes tras dos intensas jornadas con la participación de 200 profesionales sanitarios procedentes de distintos puntos del país. “Hemos abordado aspectos clave para la Pediatría, especialmente las infecciones respiratorias, logrando una actualización científica muy importante a través de presentaciones de alto nivel y del análisis directo de casos clínicos”, explicó el Dr. Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga y coordinador del Symposium.

Además, entre otros temas de interés, las vacunas del adulto fueron tratadas por un panel de expertos nacionales. Asimismo, se actualizaron las últimas recomendaciones sobre el VPH por la Dra. Marta del Pino, así como las relativas al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) por parte de la Dra. María Fernández Prada. El Dr. José Yuste aportó la última evidencia científica sobre la inmunidad frente al neumococo.

Por su parte, el profesor Raúl Ortiz de Lejarazu, director emérito del Valladolid Centro Nacional de Gripe (WHO/GISRS), incidió en la necesidad de mantener la vacunación frente a la COVID-19, afirmando que “cinco años después de la pandemia, nosotros podemos olvidar la COVID-19, pero el virus no se olvida de nosotros”.