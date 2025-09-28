B. Braun: 70 años protegiendo y mejorando la salud en España

En 2025, B. Braun celebra siete décadas de compromiso con la salud en España, consolidándose como un referente en tecnología sanitaria y un aliado clave para el sistema de salud. Desde sus inicios, en una pequeña planta en Rubí (Barcelona) en 1955, la compañía ha evolucionado para ofrecer soluciones innovadoras que transforman la práctica médica y mejoran la vida de millones de pacientes.

Lo que comenzó con la fabricación del hilo de catgut —una sutura absorbible de origen animal destinada a la exportación— se ha convertido hoy en una historia de crecimiento sostenido, innovación y arraigo local. A día de hoy, B. Braun cuenta con cerca de 2.700 empleados en el país y 18 centros de producción, logística y diálisis distribuidos por todo el territorio.

“En estos 70 años hemos demostrado que el compromiso con la salud va más allá de la tecnología, se basa en la cercanía, en escuchar a los pacientes y en acompañar a los profesionales sanitarios en cada reto”, explica Christoph Müller, consejero delegado de B. Braun España. “Nuestra misión siempre ha sido clara: proteger y mejorar la salud de las personas”.

Un crecimiento que impulsa innovación

B. Braun ha invertido 400 millones de euros en España los últimos diez años, reforzando su compromiso con la innovación y el desarrollo local. Esta apuesta se refleja en cifras: en 2024 la compañía alcanzó una facturación de 667,5 millones de euros, un 8,6 % más que el año anterior. De esta cifra, 339,9 millones corresponden al mercado nacional y 328,2 millones a exportaciones a 14 países, consolidando a España como un pilar estratégico para el grupo.

Con más de 120.000 metros cuadrados de instalaciones en España, la filial se ha convertido en la mayor del grupo fuera de Alemania. En concreto, en Rubí, la compañía alberga su Centro de Excelencia (CoE) europeo en suturas quirúrgicas, un auténtico corazón tecnológico donde se desarrollan, producen y distribuyen productos a nivel global. Además, el centro de I+D en Rubí se dedica a soluciones parenterales para hospitales, manteniendo a España en la vanguardia de la innovación sanitaria.

Christoph Müller

Por su parte, la planta de Jaén produce el 10% de los medicamentos esenciales en España, contribuyendo de forma clave a la seguridad del suministro farmacéutico. Otros centros como el de Alcobendas, especializado en nutrición parenteral, o el centro logístico internacional de Santa Oliva (Tarragona), completan una red que combina capacidad productiva, eficiencia y sostenibilidad.

“Creemos que la sostenibilidad y la innovación deben ir de la mano. Por eso, invertimos constantemente en tecnologías limpias y procesos más eficientes para garantizar el máximo nivel de calidad y reducir el impacto ambiental”, destaca Müller.

Bbraun / Bbraun

Cuidando personas, dentro y fuera de la organización

El compromiso de B. Braun va más allá de la tecnología y se refleja en su equipo. Más de 140 empleados cuentan con más de 30 años de trayectoria en la compañía, un dato que subraya el vínculo que la compañía mantiene con sus profesionales.

Otro ejemplo de esta filosofía es la red de 13 centros de diálisis B. Braun Avitum en España, que ha realizado más de tres millones de tratamientos y en 2024 celebró su 30 aniversario, consolidando su trayectoria de cercanía y cuidado directo a los pacientes.

“Cada persona que forma parte de B. Braun comparte un propósito común: mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este compromiso es lo que nos motiva a seguir evolucionando”, añade Müller.

La compañía también impulsa el progreso médico a través de la Aesculap Academy, fundada en 1995 y presente en España desde 2019. Solo en 2024, más de 3.200 profesionales participaron en sus cursos y talleres, fomentando la actualización constante y el aprendizaje continuo en áreas como cirugía, endoscopia y cuidados intensivos.

Esta visión integral refuerza el papel de B. Braun como socio estratégico del sistema sanitario, promoviendo no solo la innovación en productos y servicios, sino también el desarrollo profesional y la excelencia clínica.

Una mirada al futuro

B. Braun mira al futuro con la misma determinación con la que comenzó en Rubí. La reciente inauguración del Hub Digital en Barcelona simboliza esta evolución: un espacio dedicado a desarrollar soluciones de software avanzadas que mejoren la atención y la experiencia de los pacientes.

“Seguiremos innovando para ofrecer soluciones inteligentes y sostenibles que respondan a los desafíos actuales y futuros del sistema sanitario”, asegura Christoph Müller. “Nuestra meta es clara: continuar siendo un aliado de referencia para los profesionales y los pacientes, hoy y siempre”.

B. Braun celebra 70 años en España con la certeza de que su historia se ha construido gracias a las personas que, generación tras generación, han trabajado para cuidar la salud y el bienestar de la sociedad. Un legado que, sin duda, seguirá creciendo y evolucionando en las próximas décadas.