España, cerca de ser el primer país del mundo en eliminar la hepatitis C

España, a falta de un impulso final para ser el primer país en eliminar la hepatitis C

España está a las puertas de ser el primer país del mundo en lograr la eliminación de la hepatitis C, tras reducir la prevalencia al 0,14% de la población, es decir, menos de 55.000 casos, según ha celebrado la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (Aehve), que pide un impulso final para alcanzar este "logro histórico" antes de 2030.

Este lunes 28 de julio se celebra el Día Mundial contra las Hepatitis Víricas y la Aehve ha echado la mirada hacia atrás en un comunicado, en el que recuerda que en febrero de 2017, sociedades científicas y asociaciones de pacientes se comprometieron en esta alianza para conseguir el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acabar con las hepatitis víricas como problema de salud pública antes de 20230.

Diez años después de la puesta en marcha del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el SNS (Peach), "nuestro país ha tratado y curado en una década a más de 172.400 personas, lo que le ha permitido bajar la prevalencia hasta apenas el 0,14% de la población, menos de 55.000 casos", ha subrayado en el comunicado esta alianza, que se felicita del "esfuerzo común de Gobierno Central y comunidades autónomas".

"Estos datos sitúan a España a las puertas de ser el primer país del mundo en lograr la eliminación de la hepatitis C, lo que representará un gran hito en salud pública, pues sería la primera vez en la historia de la Medicina que en algo más de tres décadas se asiste al descubrimiento y eliminación de una infección viral crónica para la que no existe vacuna".

Por ello, España "tiene al alcance de la mano adelantar el objetivo de eliminar la hepatitis C propuesto por la OMS para 2030".

Según la Aehve, para conseguir este hito es preciso reducir la prevalencia en poblaciones vulnerables, como por ejemplo en los consumidores de drogas (con una prevalencia del 12,5%) o usuarios de chemsex (consumo de drogas con fines sexuales), el 14,4%

Otro desafío es identificar y tratar a las personas que en algún momento tuvieron un diagnóstico de hepatitis C. Es decir, "se estima que de los 44.950 pacientes con infección activa, hay 13.000 aún sin diagnosticar, pero hay 30.000 restantes que son conocidos, muchos de los cuales no llegaron a iniciar el tratamiento antiviral o lo iniciaron y no lo completaron".

La Aehve ha pedido a las comunidades autónomas que aceleren los últimos esfuerzos para conseguir este logro y señalan entre otras medidas "las políticas activas para el rescate de pacientes perdidos y la descentralización del tratamiento en poblaciones vulnerables".

Esta alianza engloba a diversos colectivos como la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH); la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC); el ISGlobal de Barcelona; la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD); la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), entre otros.