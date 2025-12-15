El asma afecta ya a casi una de cada diez personas en Andalucía

La mitad de los afectados tiene menos de 20 años, lo que pone de relieve el peso del asma infantil y adolescente.

El asma, una de las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes, afecta al 8,57% de la población andaluza, lo que supone alrededor de 856.800 personas. Así lo refleja un amplio estudio poblacional realizado por investigadores del Hospital Universitario Virgen Macarena y del Instituto de Biomedicina de Sevilla, a partir del análisis de más de 725.000 pacientes diagnosticados entre 2005 y 2021, la que podría ser la cohorte de asma más grande descrita hasta ahora en España.

Según el estudio que se publicará próximamente en una de las revistas de referencia de su especialidad, Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, la enfermedad es algo más frecuente en mujeres que en hombres, aunque en la infancia ocurre lo contrario: hasta los 15 años se diagnostica más en varones y se registran más crisis en urgencias, mientras que a partir de la adolescencia las mujeres concentran más casos y más exacerbaciones. Casi la mitad de las personas afectadas tiene menos de 20 años, lo que subraya el peso del asma infantil y adolescente.

Entre 2009 y 2021, un 15% de los pacientes acudió al menos una vez a urgencias

La prevalencia es mayor en zonas rurales que en áreas urbanas y más alta en las provincias de interior que en las costeras. En el interior, las exacerbaciones se disparan en mayo, coincidiendo con los picos de polen de gramíneas y olivo, mientras que en la costa las crisis se reparten sobre todo en los meses de invierno, cuando los virus respiratorios actúan como desencadenantes. Entre 2009 y 2021, un 15% de los pacientes acudió al menos una vez a urgencias por una crisis, con una media de más de veinte casos diarios en Andalucía.

La pandemia de Covid-19 tuvo su efecto. Durante 2020 y 2021 descendieron tanto los nuevos diagnósticos como las visitas a urgencias por asma, un efecto que los autores relacionan con el uso de mascarillas, las restricciones de movilidad y la menor circulación de virus respiratorios.

El estudio pone el foco, además, en los patrones de tratamiento. La medicación de inicio más utilizada siguen siendo los broncodilatadores de acción corta, pese a que las guías recomiendan priorizar antes y de forma más sistemática los corticoides inhalados y las combinaciones con broncodilatadores de acción prolongada, limitando el uso de corticoides sistémicos.

Los autores señalan que esta fotografía debe servir para alinear mejor la práctica clínica con las recomendaciones actuales, reforzar la coordinación entre atención primaria y especializada y avanzar en herramientas digitales como aplicaciones móviles y sistemas de ayuda a la decisión que permitan anticipar crisis y mejorar el control.