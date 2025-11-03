Asocian la instrumentación del parto a más desgarros perineales

Una cita en la consulta de la Dra. María Isabel Valdivia, responsable de la Unidad de Suelo Pélvico de Valme.

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Valme (Sevilla) ha sido reconocido con el premio a la Segunda Mejor Comunicación en el último Congreso Andaluz de Suelo Pélvico (SAGO) por un trabajo que aporta evidencia sólida sobre un asunto clave en obstetricia. La evidencia apunta a que el modo de finalización del parto influye en la severidad de los desgarros perineales de alto grado y, por tanto, en la calidad de vida de las mujeres tras el nacimiento.

El estudio, coordinado por María Isabel Valdivia, responsable de la Unidad de Suelo Pélvico de Valme, y realizado junto a las MIR María Moreta, Olaya Salas y Carmen Martín, analizó 147 partos atendidos entre 2022 y el primer semestre de 2024 en los que se diagnosticaron lesiones de III y IV grado. Se clasificó la finalización del parto en eutócico (espontáneo), ventosa y fórceps o espátulas, y se examinó la relación con la severidad del desgarro.

En el 75,4% de los partos con fórceps o espátulas los desgarros resultaron severos

La conclusión principal del estudio es que la instrumentación se asocia a más lesiones graves. En los partos eutócicos predominaron las lesiones menos severas (el 58,6% fueron de grado III), mientras que en el 75,4% de los partos instrumentados con fórceps o espátulas los desgarros resultaron severos. La asociación fue estadísticamente significativa, lo que refuerza la necesidad de indicar con cautela las maniobras instrumentales y priorizar técnicas obstétricas que minimicen el trauma perineal.

Los autores subrayan la trascendencia clínica y social de estos hallazgos. Los desgarros de alto grado pueden derivar en dolor crónico, incontinencia urinaria y fecal, disfunción sexual y afectación psicológica, con impacto directo en el bienestar posparto. Por ello, la identificación de factores modificables, como el tipo de finalización del parto, es esencial para prevenir, protocolizar y entrenar a los equipos en prácticas seguras. El trabajo apunta a la conveniencia de optimizar la selección de instrumentación, valorar alternativas cuando sea posible y reforzar la formación en protección perineal y reparación precoz.

El galardón refrenda un modelo asistencial basado en la evidencia, centrado en la seguridad materna y en la mejora continua de la atención obstétrica desde el paritorio hasta el seguimiento posparto.