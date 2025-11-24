ZEISS organiza en Málaga las jornadas 'Revolución Digital en Retina'

ZEISS ha celebrado en Málaga las jornadas “Revolución Digital en Retina”, un encuentro científico que reunió a más de sesenta retinólogos procedentes de toda Andalucía. La cita tuvo lugar el 7 de noviembre en el Hotel Eurostars Málaga y se consolidó como un espacio de referencia para la actualización y el intercambio de conocimientos en el ámbito de la oftalmología.

Bajo la coordinación de los doctores Ernesto Pereira y Adrián Hernández, el programa científico ofreció una visión global del proceso clínico en retina, desde el diagnóstico hasta la cirugía, destacando la importancia de la integración tecnológica en cada fase del tratamiento. Las sesiones incluyeron ponencias sobre diagnóstico por imagen multimodal, lentes premium y avances quirúrgicos, así como una mesa redonda dedicada a la inteligencia artificial y su papel en el futuro de la especialidad.

Las jornadas 'Revolución digital en retina' estuvo coordinada por los doctores Ernesto Pereira y Adrián Hernández, ambos, en la imagen, con el resto de ponentes. / M.G.

Durante la jornada, los asistentes pudieron compartir experiencias clínicas, debatir sobre casos reales y conocer de primera mano las últimas soluciones de ZEISS en equipamiento diagnóstico y quirúrgico. La combinación de contenidos científicos, demostraciones tecnológicas y espacios de interacción permitió que la jornada se desarrollara en un ambiente dinámico y participativo, centrado en la mejora continua de la práctica clínica.

Los coordinadores, junto con un destacado grupo de ponentes, subrayaron el valor de encuentros como este para fomentar la colaboración entre especialistas y promover la excelencia médica.

“La revolución digital en retina no solo se trata de incorporar nuevas herramientas, sino de aprender a utilizarlas de forma integrada para obtener diagnósticos más precisos y tratamientos más personalizados”, explicó el Dr. Pereira. Por su parte, el Dr. Hernández destacó que “estos foros permiten al profesional mantenerse en contacto con los avances tecnológicos que están transformando la oftalmología moderna”.

Con esta iniciativa, ZEISS refuerza su compromiso con la formación continuada de los profesionales y con la innovación tecnológica aplicada al cuidado de la visión. A través de jornadas como “Revolución Digital en Retina”, la compañía impulsa el intercambio de conocimiento científico y promueve un diálogo constante entre la industria y la comunidad médica, con el propósito de mejorar la calidad asistencial y el bienestar de los pacientes.

La cita en Málaga forma parte del calendario de actividades formativas que ZEISS desarrolla a lo largo del año en diferentes ciudades de España, con el objetivo de acercar la tecnología más avanzada a los especialistas y contribuir a la transformación digital del sector.