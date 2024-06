Si quieres controlar tu peso, estas son las frutas más saciantes que debes comer entre horas

Cuando quieres controlar el peso, no tienes que comer menos alimentos para ingerir menos calorías sino que hay que enseñarle a tu cuerpo cuáles son los que tiene que comer para sentirse bien. La fruta es uno de los alimentos que más incluyen en las dietas por sus propiedades multivitamínicas, aporte de fibra y agua, lo que hace que añadas pocas calorías a tu organismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras frescas al día. Las frutas se pueden comer en cualquier momento del día, pero la experta en epigenética y microbiota, Carla Méndez, aconseja hacerlo al empezar el día ya que es muy "beneficioso para regular los picos de glucosa y nos quiten las ganas de ingerir azúcar", sobre todo, cuando ya no tenemos batería mental a últimas horas de la tarde y el cuerpo empieza a pedir productos menos saludables.

Si optas por tomarlas entre horas, puede que no todas te sacien por igual e, incluso, te haya pasado que has tomado una y ni el hambre, ni la saciedad se han calmado.

"Las peras mejoran el proceso digestivo y regulan los niveles de azúcar en sangre"

Fibra y fuente de energía

La fibra es uno de los nutrientes que contienen los alimentos que ayudan a controlar la sensación de hambre y a aguantar las ganas de comer durante más tiempo. Uno de esos alimentos son las manzanas que son muy saciantes por llevar fibra soluble, especialmente pectina, la cual ayuda a controlar el hambre. Además, tiene una textura crujiente y un sabor dulce que ayuda a satisfacer esa necesidad de masticar, así como el deseo de comer algo dulce, pero haciéndolo de manera saludable.

Al igual que las manzanas, las peras también son ricas en fibra y ya no solo es que te permita quedarte más lleno y saciado, sino que también funciona muy bien en el proceso digestivo y en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Esto es lo que hace que se frene la necesidad de querer picar entre horas y de que sea algo dulce o menos saludable que una fruta.

A veces las peras y las manzanas nos resultan poca cosa y necesitamos sentir la necesidad de que "hemos comido". La ingesta de plátanos es una buena fruta para sentirte lleno. En el caso de las mujeres cuando están en el periodo menstrual en el que las necesidades de comer y de que sea algo dulce aumentan, el plátano es una buena opción porque contiene almidón resistente, lo que hace que la digestión sea más lenta, manteniendo un nivel de energía constante y evitando los picos de azúcar en sangre que pueden llevarte a "pecar" en los antojos.

"Las uvas son ricas en vitamina C y antioxidantes"

Vitamina C y antioxidantes

Las naranjas son conocidas por su alto contenido de vitamina C, pero también son una elección inteligente para mantener el hambre a raya. Su fibra y su contenido de agua aportan saciedad la cual te permite no picar entre horas alimentos no recomendados para tu dieta.

Los kiwis son una fruta baja en calorías pero rica en nutrientes entre los que se encuentran la vitamina C, la vitamina K y la fibra que, combinada con agua, los hace altamente satisfactorios y su sabor único es una deliciosa alternativa a otras frutas más comunes.

También lo son las uvas las cuales son muy saciantes para satisfacer el hambre entre comidas. Contienen fibra y una buena cantidad de agua, lo que las hace efectivas para mantener la sensación de plenitud. Además, las uvas también son ricas en antioxidantes como el resveratrol, que pueden tener beneficios para la salud del corazón.

Las ciruelas son conocidas por su capacidad para aliviar el estreñimiento debido a su alto contenido de fibra, aportando saciedad hasta la próxima comida.