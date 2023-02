El Amor esperará el ritmo de las obras para definir su itinerario

La hermandad del Santísimo Cristo del Amor no tiene aún definido su itinerario de ida a la carrera oficial por las obras que se están ejecutando en la calle Oliva y plaza de los Ángeles. El hermano mayor, Juan Luis León, espera a ver cómo se van desarrollando “el ritmo de las obras para tomar una decisión”. La cofradía tiene dos alternativas en el caso de que las obras no estén terminadas. Por un lado está la calle Chancillería “aunque habría que probar si pasaríamos ya que las dos parihuelas se han subido de altura unos diez centímetros y no sabemos si entran por la calle”, sostiene León. Por otro lado, estaría la calle Francos. Una alternativa que habría que repetir a la vuelta y que las cofradías tienden a no tomar por pasar dos veces por el mismo lugar.

Según las informaciones que maneja la propia hermandad, las obras estarían prácticamente finalizadas para el Martes Santo. Con lo cual “tomaríamos la calle Oliva para salir a Santiago y coger la calle Ancha y Porvera. Nuestro camino habitual”, afirma el hermano mayor.

Estrenos

La hermandad del Amor tendrá un importante estreno aunque no se catalogue como tal ya que se trata de la propia casa de hermandad en la calle Salas. “Lo que pensábamos que íbamos a hacer en cinco años lo hemos concluido en un solo año”, sostiene Juan Luis León. Las obras del edificio están muy adelantadas y prácticamente se encuentra finiquitada la parte baja de la casa. Una casa que servirá ya este año para la salida del cortejo de nazarenos en la estación de penitencia. Por otro lado, la parte de los respiraderos del paso del Señor Cautivo ya está finalizado y será el gran estreno de la cofradía este año.

El único fleco que mantiene en vilo a los cofrades del Amor es la de las obras. Esta cofradía lleva desde antes de la pandemia rodeadas de obras. Hace unos años con las que se llevaron a cabo en la plaza Melgarejo y ahora las de Oliva. Obras que están planteando muchas molestias al público que cada domingo de Cuaresma acude a ver las funciones de besamanos en templos como Santiago o la Merced.