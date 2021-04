'Casa Quevedo', 72 años con la Semana Santa en el escaparate

Francisco Quevedo, de 51 años, es el encargado de 'Casa Quevedo', uno de los negocios más antiguos de Jerez y con una relación directa con la Semana Santa de la ciudad. “Como Casa Quevedo ya llevamos aquí desde hace 72 años pero mi bisabuela se vino de Medina y abrió 'La Concepción' en la calle Algarve. Después mi abuelo, Manuel Quevedo Guerrero, se independizó y creó 'Casa Quevedo'. Es decir, como familia de comerciantes ya llevamos en Jerez más de cien años”, apunta el encargado. La tienda es propiedad su padre, el conocido cofrade y rociero Adolfo Quevedo.

“Al principio la base del negocio era ser un bazar. Después nos especializamos en marquetería y cristalería. Tanto mi padre como mis hermanos apostaron también poco a poco por la imaginería y los nacimientos que es lo que nos ha venido manteniendo”.

Si algo caracteriza a 'Casa Quevedo' es que los años no pasan por ella. No es extraño ver a guías turísticos parados con sus grupos ante sus escaparates dando explicaciones acerca del negocio. “Ciertamente, un negocio tan peculiar como 'Casa Quevedo' no hay ninguno en Jerez, hay otras tiendas dedicadas en parte a lo mismo que ofrecemos nosotros pero ya le digo, tan peculiar como nosotros, ninguno”.

Francisco Quevedo siempre está atento a las novedades que van llegando. Este año, con motivo de la pandemia, ha empezado a ofertar un gel hidroalcohólico aromatizado con incienso que está gustando mucho en los ambientes cofrades de Jerez.

“Al principio estuve reticente porque me habían ofrecido otros que no olían, que pringaban demasiado... Pero luego me ofertaron éste que está causando sensación. Lo fabrica una empresa dermostética radicada en Sevilla que ofrece un olor agradable y además persiste en el tiempo. Tanto ha gustado que ya llevo tres pedidos agotados”.

La clara vinculación de este comercio así como de la familia Quevedo con las cofradías queda demostrada en el hecho de que incluso tienen un stand en la exposición de Los Claustros. “Hemos puesto un trozo de 'Casa Quevedo' allí, la gente nos alaba el gusto con el que está puesto”. Entre las novedades que ofrecen este año se encuentran las reproducciones de los guiones de las cofradías jerezanas.

En esta tienda de la plaza de la Yerba se vende incienso durante todo el año, así como imaginería, también las hacen por encargo. “También ofrecemos réplicas de imágenes de Jerez y nos estamos especializando en la impresión 3-D. Quien quiera reproducir algo de orfebrería se la copiamos y el precio es mucho más barato...”. Pero si algo caracteriza a 'Casa Quevedo' es un estrecha vinculación con las maquetas cofrades. “De pequeños teníamos enormes problemas para encontrar detalles para los pasos que hacíamos en casa. Ahora no. Hay verdaderas virguerías. El que viene a Quevedo es prácticamente imposible que no encuentre lo que está buscando”, manifiesta Francisco Quevedo.

Pero si hay un detalle que ha pasado de generación en generación de cofrades son los penitentes de plástico de todas las hermandades que ofrecen en su escaparate. “Muchos extranjeros, especialmente los americanos, se creen que se trata del Ku-Klux-Klan. Unos ponen cara de asustados y otros entran y preguntan. Entonces les explicamos qué es la Semana Santa de Jerez y algunos, incluso, se llevan alguno de recuerdo de su visita a la ciudad”.

Para terminar, Francisco Quevedo demanda que “las autoridades nos ayuden a superar la mala situación que estamos padeciendo. Me consta que en Sevilla y en Madrid les están dando un empujoncito. Este trabajo lo llevamos a cabo casi por amor al arte y a la tradición, nos mantenemos, es cierto, pero debemos evitar, tal y como se hace en otras grandes ciudades, que la pandemia se lleve por delante al comercio histórico”.