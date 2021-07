Contagio de fervor a la Virgen del Carmen

El padre Alejandro Peñalta, prior del convento del Carmen en Jerez, está expectante ante la próxima procesión de la Santísima Virgen del Carmen Coronada. Se le ve algo contenido. No quiere lanzar las campanas al vuelo porque “en cualquier momento se puede suspender la procesión. Ya se sabe que las tasas están subiendo a cada día y la suspensión hay que contemplarla. Esto de la pandemia lo ha revuelto todo y ahora convivimos con la incertidumbre”, comenta mientras arroja su mirada al camarín donde la Reina del Carmelo gobierna sobre su basílica.

Todo parecía casi un imposible. Pero “fueron las exhortaciones de don Federico Mantaras las que nos animaron al quedar suspendidas las restricciones de los cultos públicos. Lo solicitamos al Ayuntamiento y ya ves…”, sentencia el religioso. Según se comenta entre los cercanos a la hermandad del Carmen —esto lo dice el cronista de su propia cosecha— los informes se enviaron para que vinieran devueltos con una negativa. Pero el Ayuntamiento de Jerez no puso objeción y la junta de gobierno fue la primera en sorprenderse. “La delegación diocesana de las Hermandades tampoco ha puesto ningún problema. Así que nos hemos visto casi obligados a salir a la calle el día 16 de julio”, asevera el padre carmelita sin disimular la alegría por el acontecimiento.

Los religiosos están tranquilos aunque la procesión —nunca mejor dicho— va por dentro. “No obstante, se cumplirán con todas la normas de distanciamiento físico de los hermanos que acompañen a la Virgen. Y el uso obligatorio de la mascarilla. Todo este control se llevará a cabo tanto en el cortejo como en el acompañamiento que va detrás del paso”, afirma el padre Alejandro.

Así las cosas, el agradecimiento al Cabildo Catedral que puso inmediatamente en disposición de la hermandad del Carmen la carroza del Corpus con esos respiraderos del orfebre Manuel Gabella Baeza tan característicos. Ricos y elegantes para que a la Reina del Carmelo no le falte de nada. La Santísima Virgen debe y tiene que salir con todo su esplendor. Con devociones tan arraigadas en la ciudad, no valen las parihuelas. ¿Costaleros? Pues esta vez no habrá bajo el paso. “Irá sobre ruedas y tampoco es una gran novedad. Muchos jerezanos recuerdan la procesión de esta forma”, admite el padre Alejandro. Esta va a ser la gran novedad de esta procesión en medio de una pandemia.

En cuanto a los posibles contagios, comentar que solo podrá hacerlo quien lo desee porque el control será férreo por parte de la hermandad y de la Policía Local. “Alrededor el paso irán personas que cuidarán de que no haya aglomeraciones”, admite el carmelita. Así que será una procesión para ver con cierta distancia. Su punto culminante se encontrará en la plaza de la Asunción donde el padre David del Carpio Horcajo dirigirá la oración de forma pública.

Habrá muchos devotos y muchos visitantes que no querrán perderse la primera de las procesiones en toda España tras la llegada de la pandemia del coronavirus. La Virgen así lo ha querido. El padre Alejandro parece que no sale de su asombro. Pero Ella quiere reunirse con sus hijos y no hay quien la pare. Ante la voluntad de la Madre ni tan siquiera los carmelitas pueden hacer nada. Asombrado porque el próximo día 16 el único contagio posible será el del fervor hacia la Reina del Carmelo. Como marca la tradición.