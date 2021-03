“En la Delegación no hay favoritismos” en los traslados

La Delegación Diocesana de Hermandades ha dejado claro que este organismo no es competentes en la concesión de permisos para hacer traslados de imágenes para la celebración de cultos en otros templos.

Los llevados a cabo en esta Cuaresma ha creado malestar en algunas cofradías que han intentado hacerlo pero que no han tenido el visto bueno, no del obispado, más bien del ayuntamiento que es quien permite o no este tipo de actos, que según aclara la Delegación, no son de culto.

En este sentido el delegado, Joaquín Perea, ha manifestado a este medio que el organismo competente es el Consistorio, subrayando que se tiene por cierto que los que los han llevado a efecto “tendrán permiso cuando ocupan la calle y cuenta con la vigilancia de la Policía Local”.

Al hilo de este asunto, se remite al decreto recientemente emitido por el administrador apostólico en el que se “deja clara la prohibición del culto público”, es decir, no a los Via Crucis y actos similares en los que se propicien concentraciones de público.

“Así las cosas sólo el ayuntamiento es el competente para permitir los traslados que, insisto, no son actos de culto”, apostilla Perea. “Se habla demasiado sin conocimiento de causa” y pone como ejemplo el caso de una hermandad que pidió permiso a la Junta de Andalucía, la cual les remitió al Ayuntamiento señalando a la hermandad que es la Administración local la competente en esta materia.

“El traslado no es un acto de culto; no entramos en cómo llevar a los titulares a otro templo”

“Si no hubo permisos para los rosarios de La Concepción y para la Virgen de las Mercedes fue una decisión del Ayuntamiento. La delegación no es la que direcciona los permisos”. Joaquín Perea explica que ante una petición de cualquier hermandad para un traslado, desde el obispado se recuerda a las cofradías que es el Consistorio quien debe concederle los permisos tal y como se fija en estos tiempos de pandemia, afirmando que “no sabemos los criterios que aplica la Administración local a la hora de permitir o no estos traslados”.

En definitiva, desde la delegación se recalca que “no damos permiso a nadie” y que no hay “favoritismos. Aquí no tomamos decisiones sobre permitir o no los traslados”, exclusivamente se da el visto bueno a celebrar los cultos en una sede diferente por cuestión de seguridad sanitaria.

En pocas palabras, desde Bertemati sí se permite la celebración de cultos en otro templo por razones de capacidad pero que no entra en cómo se llevan a las imágenes. Si es por la calle en parihuela, el Ayuntamiento es quien dictamina.