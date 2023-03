Martín Gómez Moreno cumple 40 años delante de los pasos

Cuatro décadas dan para mucho. Cuarenta fueron los años en los que pueblo de Israel estuvo errando en el desierto y cuarenta fueron los días en los que Jesús estuvo en el desierto. Un número redondo y probablemente hasta cabalístico. Son los que Martín Gómez Moreno, capataz de muchos pasos en Jerez, lleva vestido de negro y mandando cuadrillas.

La llegada de Martín Gómez fue, en cierta forma, revolucionaria. Era otra manera de organizar una cuadrilla. Con él vino el orden en la lista y la indumentaria perfectamente colocada siempre con traje negro. Llegó joven y no le venía de reata. “Pues son cuarenta años y en cierta manera cansa estar al pie del cañón durante todo este tiempo. Con esto no estoy diciendo que me vaya a ir porque me encuentro muy bien y tengo fuerza para seguir adelante. Pero si noto ya el cansancio de los años”, afirma el capataz.

Este cofrade jerezano ha logrado ser el líder de una gran cantidad de costaleros y padre, en cierta forma, de las maneras y las formas de llevar los pasos en Semana Santa. Por sus manos, han pasado muchos martillos. No se sabe si demasiados. “Han sido muchos y quizá ahora ya uno está en una posición en la que no trabaja la primera hermandad que te llega, sino la que eliges”, señala Martín.

Este año, Martín Gómez sacará el misterio de la Borriquita, la cofradía entera de la Sagrada Cena, el Cristo de la Defensión, la Amargura en la calle Medina, la Virgen de la Encarnación en la Madrugada, ese capricho suyo que no se sabe muy bien la razón pero muy probablemente por algunos deseos cumplidos como es la Virgen de la Soledad y, por último, para abrochar el asunto, dos cofradías el Sábado Santo. Sacramental de Santiago y la Sagrada Mortaja. “Hay gente suficiente y es posible poder sacar las dos cofradías”, subraya. En esta jornada “estaré de una cofradía a otra. Lo puedo hacer porque tengo un equipo que es como si yo estuviera mandando el paso”, comenta.

Martín Gómez Moreno ha sido el capataz más prolijo y más deseado de los últimos cuarenta años en las cofradías jerezanas. Mientras que los profesionales se acababan y las grandes sagas como los ‘sacrificios’ o los ‘gorriones’ iban perdiendo cofradías, Martín tomaba el mando de más pasos. Quizá no se ha escrito lo suficiente sobre este cofrade jerezano que se ha desvivido por su oficio como capataz. Hoy en día, el capataz maneja una gran cantidad de hombres para sacar pasos y, además, un equipo de auxiliares que llevan toda la logística necesaria para pasear los pasos como él hace. Quizá, las hermandades, no lo han sabido calibrar. Esto es España y hay que estar en el dique seco para que alguien te reconozca algo. Pero desde estas páginas se puede asegurar de que muchas cofradías han salido a las calles de Jerez gracias a la don que tiene Martín Gómez para aglutinar costaleros para sus cofradías. Algún día se reconocerá.