Paco Zurita le trasladó a Cristo cómo Jerez celebra su Semana Santa

Exorno ‘horribilis’

Si en esto de las cofradías se dice que hay que cuidar los pequeños detalles, ya no se diga de los grandes. No se sabe muy bien cómo se ha gestionado el asunto de las flores del escenario del Villamarta en el pregón ni tampoco vamos a preguntar cuánto se ha pagado por el servicio. Pero si se puede afirmar que queda como un meritorio arranque de lo que podría ser la nueva cuenta de Twitter bajo el título de ‘Exornos Horribilis’. Era algo tan insustancial y tan de sin sentido alguno que hasta se llegó a pensar que, quizá, se había hecho adrede como respuesta a algún pasaje del pregón. Pero al parecer era lo que estaba dispuesto para este día en el Villamarta. No queremos hacer más sangre ni ser exhaustivo de la disposición de las flores en las famosas tablas del Villamarta. De otra manera, igual se le caían algunos pregoneros al consejo con tal de no posar con un exorno tan mediocre. Tirón de orejas al consejo local porque para poner lo que se pudo ver en el escenario del coliseo es mejor no poner nada.